Argan : construction d'un nouvel entrepôt pour Auchan

16/09/2019 | 18:09

Foncière spécialisée en immobilier logistique, Argan annonce ce soir avoir débuté un nouveau chantier dans la région de Tours, pour le compte d'Auchan Retail Logistique, qui s'est engagé sur un bail d'une durée ferme de 9 ans.



“Situé sur la commune de Chanceaux-sur-Choisille (37) à une quinzaine de kilomètres au nord de Tours, ce nouvel entrepôt de 17.200 m² sera certifié BREEAM Good. Le bâtiment sera dédié aux produits alimentaires et comprendra une cellule frais ainsi qu'une autre destinée aux fruits et légumes. Il permettra notamment au groupe Auchan de mutualiser certaines de ses activités, auparavant réparties sur 3 sites logistiques”, détaille Argan.



Une centrale photovoltaïque, d'une puissance de 800 kWc, sera installée en toiture. La livraison du bâtiment est prévue pour la rentrée 2020.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.