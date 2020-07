Argan : croissance de 48% des revenus locatifs

01/07/2020 | 18:42

Argan enregistre des revenus locatifs de 34,7 ME au 2ème trimestre 2020, en progression de + 48% par rapport à la même période en 2019.



' Cette croissance exceptionnelle est le résultat de l'effet année pleine de l'acquisition du portefeuille ' Cargo ' constitué de 22 entrepôts loués au groupe Carrefour, ainsi que des loyers générés par les développements de l'année 2019 ' indique le groupe.



Sur le semestre, les revenus locatifs atteignent 69,5 ME, en croissance de + 54% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Ce chiffre est en ligne avec l'objectif de 140 ME pour l'ensemble de 2020. Cela représenterait une croissance annuelle de l'ordre de + 40%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.