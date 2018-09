Argan : deux nouvelles livraisons à Trappes

06/09/2018 | 09:53

Argan annonce deux nouvelles livraisons au mois d'août à Trappes (Yvelines) pour une surface totale de 12.500 m². Le programme de Trappes, initié sur un ex terrain de la SNCF de 20 hectares acquis en 2011 par la foncière, est aujourd'hui bouclé.



Une première cellule a été louée à Culligan, entreprise américaine spécialisée dans le traitement de l'eau, et la seconde aux Transports Legendre. Ces entreprises se sont toutes deux engagées pour une durée de six ans fermes.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.