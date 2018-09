Argan : fait coup double a Trappes (78) avec deux nouvelles livraisons

Communiqué de presse - Mercredi 5 septembre 2018 - 17h45

ARGAN fait coup double à Trappes (78)

Pas de trêve estivale pour ARGAN. La foncière de développement et location d'immobilier logistique PREMIUM annonce deux nouvelles livraisons au mois d'août sur la commune de Trappes (78) pour une surface totale de 12 500 m². Une première cellule louée à CULLIGAN, entreprise américaine spécialisée dans le traitement de l'eau, une seconde aux TRANSPORTS LEGENDRE. Ces entreprises se sont toutes deux engagées pour une durée de 6 ans fermes.

Ces deux nouvelles cellules viennent s'ajouter à une première phase de 12 000 m², livrée à IRON MOUNTAIN (ex - RECALL) en 2016. Le programme de Trappes, initié sur un ex terrain de la SNCF de 20 hectares acquis en 2011 par ARGAN, est aujourd'hui bouclé.

Les signatures de CULLIGAN et des TRANSPORTS LEGENDRE viennent ponctuer une histoire dont le premier chapitre fut la livraison en 2013 d'un entrepôt de 52 000 m² loué par AUCHAN. Depuis sont venus s'y ajouter une messagerie de 5 000 m², livrée à DPD en 2016, et enfin ce programme de 24 500 m², dont la deuxième phase est tout juste livrée.

Calendrier financier (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

Lundi 1 er octobre 2018 : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2018

Lundi 8 et mardi 9 octobre 2018 : Participation au Midcap Event à Paris

Mercredi 2 janvier 2019 : Chiffre d'affaires annuel 2018

Mercredi 16 janvier 2019 : Résultats annuels 2018

A propos d'Argan

ARGAN est la 1ère foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D'ENTREPOTS PREMIUM.

Elle assure elle-même le développement et l'entretien de ses entrepôts.

Ses 60 entrepôts situés en France représentent plus de 1,6 million de m² valorisés 1,3 milliard d'euros au 31 décembre 2017.

ARGAN est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris (ISIN FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 32.755.266 € - RCS Nanterre B 393 430 608

Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr

Alexandre Dechaux - Relations presse

Tél : 01 53 32 84 79

E-mail : alexandre.dechaux@citigatedewerogerson.com

