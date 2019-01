Argan : hausse d'un quart de l'ANR par action en 2018

17/01/2019 | 09:19

Argan publie un ANR triple net EPRA hors droits en croissance de 25% à 39,9 euros par action au 31 décembre 2018, hausse provenant essentiellement du résultat net (+3,9 euros) et de la variation de valeur du patrimoine (+4,9 euros).



La foncière proposera à l'assemblée générale du 21 mars le versement d'un dividende de 1,35 euro par action, représentant un taux de distribution de 37% de la CAF nette après endettement financier. Sa mise en paiement est prévue courant avril 2019.



Dans le cadre de son nouveau plan stratégique 2019-21, Argan a pour objectifs notamment le franchissement des deux milliards d'euros de valorisation de patrimoine, et de continuer à faire croître le dividende au même rythme que celui des résultats.



