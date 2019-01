Argan : hausse de 13% du chiffre d'affaires annuel

02/01/2019 | 18:06

Publié ce mercredi après Bourse, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de l'exercice 2018 d'Argan est ressorti à 20,8 millions d'euros, reflétant une croissance de +3% en glissement annuel.



Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus locatifs ont atteint 85,4 millions d'euros, en augmentation de 13% comparativement à 2017 et légèrement supérieurs à l'objectif communiqué de 85 millions.



Le patrimoine s'est quant à lui établi à 1,63 million de mètres carrés pour une valorisation (y compris réserves foncières de 5 millions d'euros) égale à 1.390 millions d'euros hors droits, soit 1.470 millions droits compris.



Enfin, le taux d'occupation du patrimoine 'atteint de nouveau 100 % et son âge moyen pondéré se maintient à 9 ans (vs. 8,9 ans au 31 décembre 2017)'.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.