Argan : hausse de 59% du RNR au 1er semestre

13/07/2020 | 12:02

Argan annonce une baisse du résultat net de 68% à 49,6 millions d'euros sur son premier semestre 2020, qui s'explique essentiellement par la moindre création de valeur du patrimoine, de 5,7 millions contre 127,7 millions au premier semestre 2019.



Le résultat net récurrent (RNR) de la foncière ressort néanmoins en très nette hausse de 59%, à 50,6 millions d'euros au 30 juin 2020, représentant désormais 73% des revenus locatifs contre 71% l'exercice précédent.



L'ANR hors droits par action progresse de 0,4% à 56 euros sur six mois, hausse de 20 centimes qui provient surtout du résultat net (+2,1 euros) en grande partie compensé par le paiement du dividende en numéraire (-1,7 euro) et en actions (-0,2 euro).



