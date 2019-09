Communiqué de presse – lundi 16 septembre 2019 – 17h45

ARGAN lance la construction d’un nouvel entrepôt à Tours pour le compte d’AUCHAN

Quelques mois après Strasbourg, ARGAN lance un nouveau développement pour le compte d’AUCHAN, cette fois-ci sur l’agglomération tourangelle.

ARGAN, unique foncière française spécialisée en immobilier logistique Premium, annonce avoir débuté un nouveau chantier dans la région de Tours (37) pour le compte d’AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE, quelques mois après avoir lancé la construction d’un entrepôt frigorifique près de Strasbourg (67).

Ces chantiers s’inscrivent dans le cadre du plan de modernisation et d’optimisation de la chaîne logistique engagé par AUCHAN, enseigne qui figure parmi les leaders de la grande distribution alimentaire avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 milliards d’euros à l’échelle mondiale.

Situé sur la commune de Chanceaux-sur-Choisille (37) à une quinzaine de kilomètres au nord de Tours, ce nouvel entrepôt de 17 200 m² sera certifié BREEAM Good. Le bâtiment sera dédié aux produits alimentaires et comprendra une cellule frais (2/4°C) ainsi qu’une autre destinée aux fruits et légumes (8/10°C). Il permettra notamment au groupe AUCHAN de mutualiser certaines de ses activités, auparavant réparties sur 3 sites logistiques.

Comme c’est désormais le cas sur l’ensemble des nouveaux développements ARGAN, une centrale photovoltaïque, d’une puissance de 800 kWc, sera installée en toiture.

La livraison du bâtiment est prévue pour la rentrée 2020. AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE s’est engagé sur un bail d’une durée ferme de 9 années.

Calendrier financier 2019 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Elle assure elle-même le développement, l’entretien et la gestion locative de ses entrepôts.

Ses 60 entrepôts situés en France représentent plus de 1,7 million de m² valorisés 1,7 milliard d’euros au 30 juin 2019.

ARGAN est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

