Argan : livraison d'une plateforme près d'Orléans

17/10/2018 | 11:46

La foncière de développement et location d'entrepôts Argan annonce la livraison d'une nouvelle plateforme logistique de 13.000 m², située à Meung-sur-Loire, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest d'Orléans.



Cet entrepôt est loué à Animalis, distributeur d'animaux de compagnie, avec une quarantaine d'animaleries en France. Située le long de l'autoroute A10, elle lui permettra de répondre à la croissance de ses ventes, notamment via internet.



Avec ce nouveau développement, Argan pose ses jalons dans une région logistique en plein essor. Il s'agit du premier d'une liste appelée à s'allonger avec une réserve foncière permettant le développement de 18.000 m² de surfaces supplémentaires.



