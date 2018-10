Communiqué de presse - Mardi 23 octobre 2018 - 17h45

ARGAN livre, à Bordeaux, son premier entrepôt équipé d'une centrale photovoltaïque destinée

à l'autoconsommation de l'exploitant

Quelques jours après Orléans, ARGAN, foncière de développement et location d'entrepôts PREMIUM, annonce la livraison d'une nouvelle plateforme logistique de 20 000 m², située sur la commune de Cestas (33), principal pôle logistique de la région bordelaise. Cet entrepôt est loué à REXEL, l'un des leaders mondiaux de la distribution de matériel électrique, de chauffage et de plomberie, dans le cadre d'un bail d'une durée ferme de 9 ans.

Historiquement présent sur la zone de Cestas, Rexel déménage sur ce nouveau Centre Logistique Régional qui rayonne sur le quart sud-ouest du territoire et va permettre d'accompagner la croissance des ventes de l'enseigne. Une centaine de salariés travailleront sur la base.

Ce nouveau bâtiment, certifié BREEAM GOOD, dispose d'une centrale photovoltaïque de près de 2 000 m² en toiture, dont les équipements sont par ailleurs fournis par REXEL. Cette installation permettra de couvrir 20% des besoins de la base logistique et confirme la volonté de la foncière de s'engager pour l'environnement.

Calendrier financier (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

Mercredi 2 janvier 2019 : Chiffre d'affaires annuel 2018

Mercredi 16 janvier 2019 : Résultats annuels 2018

A propos d'Argan

ARGAN est la 1ère foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D'ENTREPOTS PREMIUM.

Elle assure elle-même le développement et l'entretien de ses entrepôts.

Ses 60 entrepôts situés en France représentent plus de 1,6 million de m² valorisés 1,3 milliard d'euros au 31 décembre 2017.

ARGAN est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris (ISIN FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 32.755.266 € - RCS Nanterre B 393 430 608





