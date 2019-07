Communiqué de presse – mercredi 17 juillet 2019 – 17h45

ARGAN livre un entrepôt de 33 600 m²

près de Lyon pour TÉRÉVA

ARGAN, foncière de développement et location d’entrepôts PREMIUM, annonce la livraison d’une nouvelle plateforme logistique de 33 600 m² sur la ZAC Syntex Parc à Pusignan dans l’Est lyonnais, après 10 mois de chantier. TÉRÉVA s’est engagé sur un bail d’une durée ferme de 10 ans.

TÉRÉVA, filiale du Groupe Martin Belaysoud est une entreprise en pleine croissance qui figure parmi les leaders français de la distribution professionnelle. Spécialisée dans les produits de second-œuvre technique du bâtiment, TERAVA réalise un chiffre d’affaires annuel de 475 M€ auprès de 60 000 clients, et a désormais pris possession de ce nouvel outil qui lui permettra d’accompagner la progression de ses ventes, notamment via les canaux numériques.

TÉRÉVA s’efforce de mettre en place des outils performants, comme cette nouvelle plateforme de dernière génération, dans un souci permanent d’améliorer l’environnement de travail de ses collaborateurs, la qualité de service clients et son empreinte environnementale. TÉRÉVA va notamment équiper ce site d’un système de pilotage à valeur ajoutée avec un convoyeur à gare pour les produits mécanisables.

Un soin tout particulier a été apporté au volet environnemental sur ce projet certifié BREEAM « Good » en phase construction. Ainsi, une centrale photovoltaïque a été installée en toiture produisant une puissance annuelle de 110 kWc, le bâtiment est entièrement équipé en LED et des passages écologiques ont été prévus dans un souci de respect de la biodiversité locale.

Ce projet est le fruit d’un partenariat entre JMG PARTNERS, en charge du développement du site, et ARGAN qui lui en avait confié la réalisation par le biais d’un contrat de Promotion Immobilière.





Calendrier financier 2019 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Elle assure elle-même le développement, l’entretien et la gestion locative de ses entrepôts.

Ses 60 entrepôts situés en France représentent plus de 1,7 million de m² valorisés 1,7 milliard d’euros au 30 juin 2019.

ARGAN est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.





