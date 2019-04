Argan : réalise un nouvel entrepôt de 20 000 m2 pour Auchan

15/04/2019 | 18:20

Argan va réaliser la construction d'un nouvel entrepôt frigorifique pour Auchan sur la commune de Vendenheim (67), à quelques kilomètres au nord de Strasbourg.



D'une surface de 20 000 m2 cet entrepôt sera loué en intégralité au Groupe Auchan dans le cadre d'un bail de 9 ans fermes. La livraison est attendue pour le 1er trimestre 2020.



Cette plateforme frigorifique, équipée en froid négatif (-25°C) et en froid positif (0-4°C / 8-10°C), viendra renforcer le maillage existant du groupe dans l'est de la France.



Cette plateforme sera équipée d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 1 200 kWc installée en toiture.



