Argan : rembourse un emprunt obligataire de 65 ME

26/11/2018 | 18:19

Argan annonce que le coût de sa dette s'établit désormais à 1,90%, après avoir remboursé à son échéance, le 26 novembre 2018, son emprunt obligataire inaugural d'un montant de 65 ME émis en novembre 2013 au taux annuel de 5,50%.



Ce remboursement avait d'ores et déjà été refinancé grâce au placement d'un nouvel emprunt obligataire d'un montant de 130 ME, émis en juillet 2017.



La dette globale d'ARGAN est composée à hauteur de 80% d'emprunts hypothécaires (ou CBI) amortissables sur des durées de 15 ans, et d'une poche obligataire pour les 20% restants.



Argan va dégager un résultat net récurrent égal à 70% de ses revenus locatifs à fin 2018, contre 55% à fin 2015.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.