Arianne Phosphate : publie ses résultats opérationnels et financiers du quatrième trimestre et de l'exercice de 2019

SAGUENAY, QUÉBEC - (18 mars 2020) - Arianne Phosphate (la « Société » ou « Arianne ») (Bourse de croissance TSX : DAN) (FRANCFORT : JE9N) (OTCBB : DRRSF), une société en stade de développement du projet de mine de phosphate Lac à Paul, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, publie ses résultats opérationnels et financiers pour les périodes de trois mois et douze mois terminés le 31 décembre 2019. Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants corporatifs et financiers 2019

• En octobre 2019, Arianne a annoncé qu'elle avait reçu les résultats d'une étude portant sur une installation de fabrication d'acide phosphorique. Le concentré de phosphate igné d'Arianne a extrêmement bien réagi au cours du processus et était capable de produire un acide phosphorique de qualité titrant à 60% en P2O5 (« MGA ») contrairement au MGA habituellement vendu sur le marché de 52%. En outre, en raison de la haute qualité du concentré de phosphate d'Arianne, le sous-produit de gypse produit au cours du processus de production d'acide pourrait avoir une valeur commerciale, par opposition aux produits contaminés typiquement générés par l'utilisation de sources traditionnelles de phosphate sédimentaire.

• En août 2019, Arianne a conclu un financement par voie de placement privé pour un produit brut de 691 050$. Selon les conditions du placement, la Société a émis 1 256 455 unités au prix de 0,55$ l'unité. Chaque unité est formée d'une action ordinaire et de la moitié d'un bon de souscription d'action ordinaire. Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit d'acheter une action ordinaire au prix de 0,75 $ l'action, jusqu'au 21 août 2021.

• En juillet 2019, la Société a annoncé que ses efforts en matière de logistique de transport ont considérablement progressé et profiteront à l'ensemble du projet et à sa rentabilité. Arianne et ses partenaires ont mis au point une conception qui permettra de réduire le poids des camions de transport et d'accroître la charge. Une fois intégrée, cela se traduira par moins de camions sur la route, ce qui augmentera la sécurité et réduira l'impact global sur l'environnement. De plus, cette conception générera des économies d'échelle, ce qui diminuera le coût du transport du concentré de phosphate d'Arianne jusqu'au port et génèrera une économie globale dans le projet. L'hypothèse initiale de la charge utile des camions est de 120 tonnes. Avec cet effort, nous travaillons vers une charge utile de 150 tonnes par camion.

• En juin 2019, Arianne a signé un protocole d'entente non définitif avec SINOCONST, une importante entreprise publique chinoise. Selon les termes de l'entente, Arianne et SINOCONST ont convenu de mettre en place une entente définitive relativement au développement du projet du Lac à Paul, laquelle inclurait le financement complet du projet. En parallèle, des efforts pour sécuriser des contrats de prise de produit sont prévus être mis en place par SINOCONST afin de supporter le financement global du projet. La participation de SINOCONST dans le développement du Lac à Paul est directement reliée aux engagements de financement de projet.

• En mai 2019, la Société a annoncé que le gouvernement du Québec a procédé à un investissement d'un montant de 1 500 000 $ par voie de placement privé en équité. Selon les modalités du placement, le gouvernement du Québec souscrit 3 671 970 actions ordinaires de la Société au prix de 0,4085 $ par action. Ce prix représente le prix moyen pondéré en fonction du volume sur les 5 jours précédant la clôture du financement. Tous les titres émis au terme du placement sont assujettis à une période de détention prévue par la réglementation applicable de quatre (4) mois et un (1) jour qui prend fin le 6 septembre 2019.

• En mars 2019, la Société a annoncé la signature d'un contrat de commercialisation avec la Compagnie Indo-Française de Commerce («CIFC») afin de vendre et commercialiser le concentré de phosphate de haute pureté et de faible teneur en contaminants d'Arianne sur le marché indien. Basé à New Delhi, en Inde, Compagnie Indo Française de Commerce Pvt. Ltd. est une société privée fondée en 1967. L'activité de CIFC comprend la négociation, la vente, la commercialisation et l'approvisionnement en matières premières pour l'Inde, notamment des engrais, des produits chimiques agricoles et des produits alimentaires pour animaux.

Résumé financier

Arianne est une société en phase de développement et n'a donc généré aucun revenu ni flux de trésorerie positif en 2019. Au quatrième trimestre et pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, la Société a subi des pertes nettes respectives de 0,5 M$ et 2,1 M$, comparativement à 0,5 M$ et à 1,9 M$ pour les mêmes périodes en 2018. La perte nette et les sorties de fonds de la Société correspondent à celles d'autres sociétés minières au stade de développement.

Liquidité

Au 31 décembre 2019, fonds disponibles seront alloués aux dépenses courantes et à l'avancement du projet du Lac à Paul en 2020. Selon les estimations de dépenses courantes pour le développement du projet en 2020, la Société prévoit qu'elle aura besoin de financement supplémentaire au cours de 2020.

Perspective

En 2020, Arianne axera ses activités sur l'avancement du projet Lac à Paul. Voici ses principaux objectifs :

• Compléter des accords de partenariat et de financement;

• Continuer d'améliorer la valeur du projet grâce à l'optimisation de celui-ci;

• Poursuivre les discussions en cours avec les parties prenantes.

Les états financiers consolidés audités et le rapport de gestion pour la période de trois et douze mois terminés le 31 décembre 2019 sont disponibles sur le site web de la Société et sur SEDAR (www.sedar.com)

Personne qualifiée

Jean-Sébastien David, géo., personne qualifiée NI 43-101, a approuvé ce communiqué. M. David est également le chef des opérations.

À propos d'Arianne Phosphate

Arianne Phosphate (« Arianne Phosphate inc. ») (www.arianne-inc.com) mets en valeur les gisements de phosphate du projet Lac à Paul, à environ 200 km dans le nord de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d'apatite ignée de grande qualité titrant 39 % P 2 O 5 (étude de faisabilité publiée en 2013) et contenant peu ou pas de contaminants. La Société compte 113 158 350 actions en circulation.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

- 30 -

Pour nous joindre

Source : Jean-Sébastien David, chef des opérations Tél. : 418-549-7316 j.s.david@arianne-inc.com

Info : Brian Ostroff, chef de la direction Tél. : 514-908-4202 brian.ostroff@arianne-inc.com

Suivez-nous sur :

Facebook : https://www.facebook.com/ariannephosphate

Twitter : http://twitter.com/arianne_dan

YouTube : http://www.youtube.com/user/ArianneResources

Flickr : http://www.flickr.com/photos/arianneresources

Resource Investing News : http://resourceinvestingnews.com/?s=Arianne

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » et des « informations prospectives » au sens de la réglementation des valeurs mobilières applicable au Canada et aux États-Unis (ci-après appelés collectivement les « informations prospectives »). L'information prospective inclut, notamment, les attentes sur la production et la qualité du concentré d'apatite du projet Lac à Paul. Il est souvent, mais pas toujours, possible de déterminer les renseignements prospectifs par l'usage de mots comme « planifie », « s'attend », « devrait », « budget », « prévu », « estimation », « prévision », « a l'intention de », « escompte » ou « croit », ou leur négatif, ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations selon lesquels des interventions, des événements et des résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront » prises, se produiront ou pourront être réalisés. L'information prospective est assujettie à des risques connus et inconnus, des incertitudes et autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations de la Société sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de telles informations prospectives. Ces risques comprennent, mais sans s'y limiter : la volatilité du cours des actions; les fluctuations des prix des matières premières; l'origine et les coûts des sources d'énergie; les estimations des coûts en capital initial et de renouvellement; les estimations des coûts de main-d'œuvre et des coûts d'opération; les marchés mondiaux et les conditions économiques générales; les risques associés à l'exploration, au développement et à l'exploitation de gisements miniers; les estimations des ressources et des réserves minières; les risques associés à des risques non assurables survenant en cours d'exploration, de développement et de production; les risques liés aux variations des taux de change; les risques environnementaux; la concurrence à laquelle fait face la Société à l'égard de l'embauche du personnel expérimenté; l'accès à une infrastructure adéquate pour soutenir les activités minières, de transformation, de développement et d'exploration; les risques associés à des changements à la réglementation de l'exploitation minière régissant la Société; la finalisation du processus d'évaluation environnementale; les risques liés aux retards réglementaires et d'obtention de permis; les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; la dépendance envers le personnel clé; les risques de financement, de capitalisation et de liquidité incluant les risques que le financement nécessaire pour continuer les activités d'exploration et de développement du projet Lac à Paul ne soit pas disponible ou disponible à des conditions acceptables; le risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; le risque de litiges. L'information prospective est fondée sur des hypothèses jugées raisonnables par la direction au moment où ces déclarations sont faites, y compris, mais sans s'y limiter, la poursuite des activités d'exploration, aucun changement défavorable important des prix des matières premières, à la réalisation des plans d'exploration et des plans de développement conformément aux attentes, l'obtention des approbations réglementaires requise, et les autres hypothèses et facteurs énoncés dans la présente. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, il pourrait y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus. Il ne peut y avoir aucune assurance que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces informations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment à l'information prospective. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.