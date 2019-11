Arianne Phosphate : publie ses résultats opérationnels et financiers du troisième trimestre de 2019 0 27/11/2019 | 15:01 Envoyer par e-mail :

SAGUENAY, QUÉBEC - (26 novembre 2019) - Arianne Phosphate (la « Société » ou « Arianne ») (Bourse de croissance TSX : DAN) (FRANCFORT : JE9N) (OTCBB : DRRSF), une société en stade de développement du projet de mine de phosphate du Lac à Paul, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, publie ses résultats opérationnels et financiers pour la période de trois et celle de neuf mois terminés le 30 septembre 2019. Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire. « Malgré un marché difficile des engrais, Arianne continue de faire avancer le projet Lac à Paul », a déclaré Brian Ostroff, chef de la direction d'Arianne Phosphate. « Au cours du dernier trimestre, nous avons avancé notre projet sur plusieurs fronts, notamment l'amélioration de la logistique de transport, la réception de résultats positifs concernant le projet d'usine d'acide phosphorique en aval aux opérations minière et la capacité d'attirer du personnel clé supplémentaire au sein de l'équipe. Des discussions avec des financiers et des partenaires potentiels sont également en cours et nous sommes convaincus que le travail que fait la société la place en très bonne position pour tirer parti d'un retournement du marché des engrais ». Faits saillants opérationnels et financiers du Q3 2019 • En septembre 2019, la Société annonce qu'elle prolonge un prêt de 4.1 millions de dollars avec divers tiers prêteurs (le « prêt »). Le prêt prolongé s'élève à 4 100 000 $ et portera échéance le 28 septembre 2021. Ce prêt continuera de porter intérêt à un taux de 8% payé sur une base semi-annuelle. Dans le cadre de l'extension du prêt, la Société a émis 7 453 800 bons de souscription non transférables. Chaque bon de souscription confère au détenteur le droit d'acheter une action ordinaire de la Société à un prix de 0,55$ par action pour une période de 2 ans prenant fin le 28 septembre 2021. • En août 2019, Arianne a conclu un financement par voie de placement privé pour un produit brut de 691 050$. Selon les conditions du placement, la Société a émis 1 256 455 unités au prix de 0,55$ l'unité. Chaque unité est formée d'une action ordinaire et de la moitié d'un bon de souscription d'action ordinaire. Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit d'acheter une action ordinaire au prix de 0,75 $ l'action, jusqu'au 21 août 2021. • En juillet 2019, la Société a annoncé que ses efforts en matière de logistique de transport ont considérablement progressé et profiteront à l'ensemble du projet et à sa rentabilité. Arianne et ses partenaires ont mis au point une conception qui permettra de réduire le poids des camions de transport et d'accroître la charge. Une fois intégré, cela se traduira par moins de camions sur la route, ce qui augmentera la sécurité et réduira l'impact global sur l'environnement. De plus, cette conception générera des économies d'échelle, ce qui réduira le coût du transport du concentré de phosphate d'Arianne jusqu'au port et génèrera une économie globale de son projet. • En juillet 2019, Arianne a annoncé que M. Raphael Gaudreault, se joindra à l'équipe. Raphael occupera le poste de directeur du secteur minier auprès d'Arianne après avoir récemment occupé le poste de directeur de la planification et de la performance minière chez Arcelor. Faits saillants subséquents à la fin du trimestre • En octobre 2019, Arianne a annoncé qu'elle avait reçu les résultats d'une étude portant sur une installation de fabrication d'acide phosphorique. Le concentré de phosphate igné d'Arianne a extrêmement bien réagi au cours du processus et était capable de produire un acide phosphorique de qualité titrant à 60% en P 2 O 5 (« MGA ») contrairement au MGA habituellement vendu sur le marché de 52%. En outre, en raison de la haute qualité du concentré de phosphate d'Arianne, le sous-produit de gypse produit au cours du processus de production d'acide pourrait avoir une valeur commerciale, par opposition aux produits contaminés typiquement générés par l'utilisation de sources traditionnelles de phosphate sédimentaire. Résumé financier

Arianne est une société en phase de développement et, à ce titre, n'a pas généré de revenus ni de flux de trésorerie positifs au troisième trimestre de 2019. Au cours du troisième trimestre terminé le 30 septembre 2019, la Société a enregistré une perte nette de 0,4 million (M)$ pour la période de trois mois et de 1,7 M$ pour la période de neuf mois. Pour la même période en 2018, la Société avait enregistré une perte de 0,5 M$ pour la période de trois mois et 1.4 M$ pour la période de neuf mois. Liquidité

Au 30 septembre 2019, la Société avait une encaisse de 1,1 M$. Ces fonds seront alloués au fonds de roulement général et à la progression du développement du projet Lac à Paul en 2019. Perspective

D'ici à la fin de l'année 2019 et pour la prochaine année, Arianne axera ses activités sur l'avancement et développement du projet Lac à Paul. Voici ses principaux objectifs :

• Compléter des accords de partenariat et de financement;

• Continuer d'améliorer la valeur du projet grâce à l'optimisation de celui-ci;

• Poursuivre les discussions en cours avec les parties prenantes. Le rapport de gestion d'Arianne et les états financiers consolidés résumés intermédiaires pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019 sont disponibles sur le site Web de la Société et sur SEDAR. (www.sedar.com). Personne qualifiée

Jean-Sébastien David, géo., personne qualifiée NI 43-101, a approuvé ce communiqué. M. David est également le chef des opérations. À propos d'Arianne Phosphate

Arianne Phosphate (« Arianne Phosphate inc. ») (www.arianne-inc.com) mets en valeur les gisements de phosphate du projet Lac à Paul, à environ 200 km dans le nord de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d'apatite ignée de grande qualité titrant 39 % P 2 O 5 (étude de faisabilité publiée en 2013) et contenant peu ou pas de contaminants. La Société compte 111 458 250 actions en circulation. Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Resource Investing News : http://resourceinvestingnews.com/?s=Arianne Mise en garde concernant les informations prospectives Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » et des « informations prospectives » au sens de la réglementation des valeurs mobilières applicable au Canada et aux États-Unis (ci-après appelés collectivement les « informations prospectives »). L'information prospective inclut, notamment, les attentes sur la production et la qualité du concentré d'apatite du projet Lac à Paul. Il est souvent, mais pas toujours, possible de déterminer les renseignements prospectifs par l'usage de mots comme « planifie », « s'attend », « devrait », « budget », « prévu », « estimation », « prévision », « a l'intention de », « escompte » ou « croit », ou leur négatif, ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations selon lesquels des interventions, des événements et des résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront » prises, se produiront ou pourront être réalisés. L'information prospective est assujettie à des risques connus et inconnus, des incertitudes et autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations de la Société sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de telles informations prospectives. Ces risques comprennent, mais sans s'y limiter : la volatilité du cours des actions; les fluctuations des prix des matières premières; l'origine et les coûts des sources d'énergie; les estimations des coûts en capital initial et de renouvellement; les estimations des coûts de main-d'œuvre et des coûts d'opération; les marchés mondiaux et les conditions économiques générales; les risques associés à l'exploration, au développement et à l'exploitation de gisements miniers; les estimations des ressources et des réserves minières; les risques associés à des risques non assurables survenant en cours d'exploration, de développement et de production; les risques liés aux variations des taux de change; les risques environnementaux; la concurrence à laquelle fait face la Société à l'égard de l'embauche du personnel expérimenté; l'accès à une infrastructure adéquate pour soutenir les activités minières, de transformation, de développement et d'exploration; les risques associés à des changements à la réglementation de l'exploitation minière régissant la Société; la finalisation du processus d'évaluation environnementale; les risques liés aux retards réglementaires et d'obtention de permis; les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; la dépendance envers le personnel clé; les risques de financement, de capitalisation et de liquidité incluant les risques que le financement nécessaire pour continuer les activités d'exploration et de développement du projet Lac à Paul ne soit pas disponible ou disponible à des conditions acceptables; le risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; le risque de litiges. L'information prospective est fondée sur des hypothèses jugées raisonnables par la direction au moment où ces déclarations sont faites, y compris, mais sans s'y limiter, la poursuite des activités d'exploration, aucun changement défavorable important des prix des matières premières, à la réalisation des plans d'exploration et des plans de développement conformément aux attentes, l'obtention des approbations réglementaires requise, et les autres hypothèses et facteurs énoncés dans la présente. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, il pourrait y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus. Il ne peut y avoir aucune assurance que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces informations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment à l'information prospective. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. La Sté Arianne Phosphate Inc. a publié ce contenu, le 27 novembre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

La Sté Arianne Phosphate Inc. a publié ce contenu, le 27 novembre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le27 novembre 2019 14:00:07 UTC. Document originalhttp://www.arianne-inc.com/fr/salle-de-presse/communiques-de-presse/arianne-phosphate-publie-ses-resultats-operationnels-et-financiers-du-troisieme-trimestre-4 Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/E53B3E3D6D5770FC86ECED598678E60B7F619E11