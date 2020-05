Arkema : Crédit Suisse confirme son conseil

07/05/2020 | 11:02

Crédit Suisse a légèrement modifié ses prévisions sur Arkema suite au résultat du 1er trimestre (réduction de l'EBITDA de 2% en moyenne sur les deux prochaines années).



Le bureau d'analyses confirme son conseil surperformance sur la valeur et son objectif de 90 E.



' Arkema est sur la voie lente de l'amélioration du portefeuille et de l'augmentation progressive des rendements pour les actionnaires ' indique le bureau d'analyses.



' Le bilan d'Arkema offre une capacité suffisante pour poursuivre les initiatives de croissance organique, tout en maintenant une marge de manoeuvre pour les acquisitions de Bolton (adhésif) '.



' Alors qu'Arkema déplace progressivement ses activités vers des activités à plus faible intensité capitalistique (type adhésif), nous nous attendons à ce que la conversion du Free Cash Flow (FCF) du groupe continue de s'améliorer. Cela devrait fournir un soutien significatif au cours des actions et mettre davantage en évidence la flexibilité du bilan ' rajoute Crédit Suisse.



