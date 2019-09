Arkema : Deutsche Bank toujours confiant

27/09/2019 | 10:26

Après avoir rencontré la direction d'Arkema, Deutsche Bank a confirmé ce matin son conseil d'achat sur le titre du groupe chimique français, jugé excessivement décoté. L'objectif de cours est de 115 euros.



Ces dernières années, Arkema a rendu son modèle économique plus résilient, estiment les spécialistes. 'La transformation est loin d'être terminée et nous pensons que l'engagement de la direction à améliorer le portefeuille (impliquant potentiellement des acquisitions et des cessions plus importantes) est plus fort que jamais, et pourrait même accélérer à mesure que des opportunités se présenteront dans une industrie chimique en pleine consolidation', indique une note de recherche.



Enfin, l'action Arkema présente, selon les analystes, une décote de 28% sur le secteur en termes de ratio VE / EBITDA pour 2019.





