Arkema : Oddo relève son objectif de cours

18/11/2019 | 11:33

Oddo estime qu'Arkema n'a pas publié de résultats au 3ème trimestre 2019 très surprenants par rapport aux attentes au niveau de l'EBITDA. Le groupe a cependant renoué avec la croissance en donnée publiée (+3% contre -5% au T2 et -3% au T1).



' Les principales difficultés se situent toujours au niveau des gaz fluorés (pénalisés par les importations illégales en Europe) et de la faiblesse des volumes dans les matériaux avancés (demande sous pression dans l'automobile, l'électronique et le pétrole/gaz) ' indique Oddo.



La mise à jour de nos modèles de prévisions à 3 ans se traduit par un léger abaissement de nos estimations d'EBITDA pour Arkema (-1%).



Nous continuons à privilégier le chimiste français Arkema (recommandation Achat) au chimiste belge Solvay (recommandation Neutre) pour des raisons essentiellement de valorisation (réduction de la décote des multiples) et de création de valeur.



L'objectif de cours est relevé à 110 E contre 100 E pour Arkema.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.