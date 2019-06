Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Arkema a l'intention d'émettre une nouvelle souche d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée libellées en euros, incluant une première option de remboursement anticipé au gré de la Société après 5,25 ans et portant intérêt à taux fixe réajustable. La détermination du prix d'émission des nouvelles obligations devrait être annoncée plus tard dans la journée. Il est également prévu que les agences de notation attribuent aux nouvelles obligations une note de BBB- (S&P) et Ba1 (Moody's) et les considèrent comme des fonds propres à hauteur de 50 %.Le chimiste annonce également le lancement d'une offre contractuelle de rachat visant le rachat partiel de ses obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 700 millions d'euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la société le 29 octobre 2020 portant intérêt à taux fixe réajustable, émises par la société le 29 octobre 2014 (dont 700 millions d'euros en circulation).L'objectif de l'offre de rachat et de l'émission envisagée des nouvelles obligations est, entre autres, de gérer pro activement le refinancement des obligations hybrides existantes de la société, en profitant de conditions de marché favorables.Le montant total de titres hybrides de la société à l'issue de ces opérations demeurera au moins à son niveau actuel.