Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Arkema a réalisé le placement d'une émission hybride à durée indéterminée super-subordonnée incluant une première option de remboursement anticipé au gré de la société après 5,25 ans, d'un montant de 400 millions d'euros, assorties d'un coupon de 2,75 % jusqu'à la date de première option de remboursement anticipé. Cette émission a suscité un très fort intérêt des investisseurs, avec un livre d'ordres dépassant 3 milliards d'euros, a indiqué le chimiste français.Les obligations seront subordonnées à toute dette senior et seront comptabilisées en capitaux propres selon les normes IFRS. Elles feront l'objet d'un traitement en fonds propres à hauteur de 50 % de leur montant par les agences de notation Moody's et Standard and Poor's.La société rappelle qu'elle a lancé en parallèle une offre de rachat plafonnée sur ses obligations hybrides à durée indéterminée super-subordonnées assorties d'un coupon de 4,75 % et comportant une première option de remboursement anticipé le 29 octobre 2020, émises par la société le 29 octobre 2014.Le montant indicatif maximum d'acceptation de l'offre de rachat sera égal au montant de la nouvelle émission, soit 400 millions d'euros.Cette opération combinant offre de rachat et émission d'une nouvelle obligation permet à la société de refinancer partiellement ses obligations hybrides existantes, en profitant de conditions de marché favorables.