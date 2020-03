ARKEMA : élargit son Comex

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Arkema fait évoluer fait évoluer le comité exécutif d'Arkema, avec notamment une représentation plus large et diversifiée des lignes de Business, "afin de poursuivre l'adaptation du groupe aux enjeux du monde d'aujourd'hui et de demain". Ainsi, à compte de ce jour, Marc Schuller est nommé Chief Operating Officer (COO) d'Arkema reportant à Thierry Le Hénaff. Il supervise les activités Coating Solutions, Spécialités Industrielles et Matériaux Avancés. Par ailleurs, la région Amérique du Nord, les achats matières premières et énergie, et l'excellence commerciale lui sont rattachés.Trois nouveaux membres, Marie-Pierre Chevallier, Richard Jenkins, Erwoan Pezron seront promus au Comex à compter du 4 mai 2020, et reporteront à Marc Schuller. Leurs responsabilités business seront détaillées à cette date. Richard Jenkins sera basé à Cary, NC, USA.