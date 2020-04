ARKEMA : entend devenir un champion des Matériaux de Spécialités

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Arkema progresse de 3,4% à 64,58 euros, le marché accueille favorablement les messages passées par le management lors de la réunion investisseurs organisée aujourd'hui. Cet événement a permis en premier lieu au chimiste français de dévoiler son évaluation de l'impact du Covid-19 sur son activité. Au premier trimestre 2020, l'ex-filiale de Total estime cet impact sur son Ebitda entre 40 et 50 millions d'euros. Au premier trimestre 2019, son Ebitda était ressorti à 370 millions.L'objectif initial de la réunion d'Arkema était de préciser sa stratégie des prochaines années. Sans surprise, le groupe a confirmé son intention de devenir "un leader" des Matériaux de Spécialités.Une ambition naturelle dans la mesure où Arkema n'a cessé ces dernières années de se renforcer dans les Spécialités, un secteur à forte valeur ajoutée et faiblement cyclique.Dans ce cadre, l'activité Matériaux de Spécialités sera désormais composé de trois segments : "Adhésifs", "Matériaux Avancés" et "Coating Solutions".A l'horizon 2024, ce "portefeuille résilient et simplifié, caractérisé par une rentabilité élevée et une forte génération de cash", devrait lui permettre de générer un chiffre d'affaires total compris entre 10 et 11 milliards d'euros, contre 8,8 milliards en 2019.La marge d'Ebitda de cette activité Matériaux de Spécialités est attendue, toujours en 2024, à environ 17% contre 15,8 % aujourd'hui.Concernant les perspectives du reste de son activité, soit le segment " Intermédiaires " composé du MAM/PMMA, des gaz fluorés et des Acryliques Asie, le groupe reste plus flou.Il compte en effet mettre en oeuvre des stratégies différenciées pour ce segment aux résultats plus volatils.En particulier, Arkema engagera une revue de ses options stratégiques pour le MAM/PMMA, examinera les différentes alternatives envisageables pour réduire son exposition aux applications les plus émissives de gaz fluorés, et rééquilibrera ses activités Acryliques Asie entre l'amont et l'aval.Le groupe confirme ainsi les rumeurs diffusées en février dernier selon lesquelles il s'interrogeait sur l'avenir de sa branche de Spécialités Industrielles (29% du chiffre d'affaires 2019).L'an dernier, ses ventes ont reculé de 6,9%, contre une croissance nulle pour celles du groupe. Son Ebitda a baissé de 6,9%, contre -1,2% pour Arkema.Du côté des brokers, Goldman Sachs a abaissé son objectif de cours sur le titre de 101 à 86 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat. Le broker a revu à la baisse ses prévisions compte tenu de l'effondrement de la conjoncture. Pour autant, il apprécie la valeur compte tenu de sa décote et de son potentiel de rebond lorsque l'activité redécollera.