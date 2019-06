ARKEMA : entre au capital de la start-up Carbon (fabrication numérique)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carbon, leader mondial de la fabrication numérique et Arkema, chimiste de spécialités pionnier dans la fabrication de résine liquide pour l’impression 3D à travers sa filiale Sartomer, annoncent un partenariat stratégique et une entrée d’Arkema au capital de la start-up. Ce partenariat va permettre la mise en production de nouveaux matériaux haute performance et le développement de nouvelles chaines d’approvisionnement pour les clients et les partenaires de Carbon.Arkema a participé à hauteur de 20 millions de dollars au récent tour de table " Carbon Growth Funding " qui contribue au développement de plateformes de fabrication numérique entièrement intégrées grâce à une collaboration renforcée autour des matériaux de pointe et des solutions innovantes.