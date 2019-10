ARKEMA : fait mieux que résister

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Arkema bondit de 3,4 % à 93,94 euros après la publication de résultats trimestriels solides et d'un objectif 2019 ambitieux. Dans un environnement économique plus incertain, le groupe français de chimie vise un Ebitda 2019 comparable au niveau record de 2018. Au troisième trimestre, l'ancienne branche de Total a réalisé un résultat net de 166 millions d'euros, soit 7,5 % du chiffre d'affaires. L'Ebitda est ressorti à 385 millions, en hausse de 3 % par rapport à la performance record de 2018 grâce à la forte progression des activités de spécialités.La marge d'Ebitda s'est établie à 17,4 %, contre 17,3 % au troisième trimestre 2018. Arkema a souligné sa résilience à un niveau élevé dans un contexte macro-économique plus difficile et incertain.Le chiffre d'affaires a progressé de 2,3 % à 2,216 milliards, intégrant des volumes en légère progression de 0,7 %.