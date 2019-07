Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Arkema a finalisé l’acquisition d’ArrMaz, un acteur majeur des tensioactifs de spécialités pour la nutrition des cultures, les mines et les infrastructures routières. "Cette opération, relutive dès la première année, marque une nouvelle étape de la croissance d’Arkema dans les spécialités avec l’acquisition d’une activité profitable, résiliente et à faible intensité capitalistique qui contribuera à renforcer encore le profil du Groupe", précise le groupe. ArrMaz réalise un chiffre d'affaires d'environ 290 millions de dollars.ArrMaz commercialise des solutions durables et sur mesure répondant aux besoins spécifiques et en constante évolution de ses clients sur les marchés de la nutrition des cultures, des mines et des infrastructures routières.La société est implantée en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie et dans les régions en forte croissance du Moyen-Orient et de l'Afrique.Avec cette acquisition, Arkema accélérera sa croissance dans les tensioactifs de spécialités grâce notamment aux développements de nouveaux segments tels que les additifs pour éléments nutritifs, les additifs pour l'extraction du lithium ou encore les agents permettant d'améliorer le processus d'extraction du pétrole et du gaz.