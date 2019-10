ARKEMA : investit 20 millions d'euros en France pour la production de poudres polyamudes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Arkema a démarré sur son site de Mont en France, une nouvelle ligne de production de poudres polyamides 12 haute performance. Le groupe augmente ainsi sa capacité mondiale de plus de 50 % afin d'accompagner la croissance de la demande dans des applications industrielles de niche en forte expansion, en particulier dans les marchés des revêtements, de la santé et beauté, des composites et de l'impression 3D. Cet investissement d'environ 20 millions d'euros s'inscrit dans la stratégie du Groupe d'accélérer son développement dans les matériaux avancés.Les poudres polyamides 12 de spécialités d'Arkema sont commercialisées sous la marque Orgasol. Selon le groupe, elles sont reconnues pour leur répartition granulométrique parfaitement contrôlée et leur excellente résistance.Elles sont fréquemment utilisées dans les formulations haute performance pour les marchés des revêtements et de la santé/beauté, ainsi que dans les matériaux composites avancés pour le marché de l'aéronautique.Grâce à leur stabilité et à leur recyclabilité, elles sont également largement utilisées dans le marché en pleine expansion de l'impression 3D.