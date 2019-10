ARKEMA : poursuit sa transformation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Arkema poursuit son programme de cessions d’activités non stratégiques avec la cession de son activité Polyoléfines Fonctionnelles pour 335 millions d'euros, en valeur d'entreprise. Une transaction saluée, le titre s'apprêtant à clôturer en hausse de 4,6% à 88,96 euros. L'acheteur est SK Global Chemical, un acteur majeur de la chimie en Corée du Sud et filiale du grand groupe sud-coréen SK. L'activité cédée représente un chiffre d’affaires d’environ 250 millions d’euros. Elle rassemble des copolymères et des terpolymères d’éthylène à destination des marchés de l’emballage alimentaire.Cette activité regroupe une centaine de salariés en France et bénéficie d'un réseau commercial au niveau international d'une trentaine de salariés. Le sort de ces salariés n'a pas été évoqué pour l'heure.Arkema a juste assuré que les actifs vendus étaient très complémentaires de l'activité du coréen. Les Polyoléfines Fonctionnelles du groupe français permettraient à SK Global Chemical de renforcer sa position sur le marché de l'emballage et de pénétrer de nouveaux marchés industriels comme la câblerie.Le transfert des actifs d'Arkema France à SK Global Chemical conduirait à la création d'une filiale française du groupe sud-coréen.De son côté, Arkema poursuit son objectif de renforcer la part des activités de spécialités dans son portefeuille en ligne avec son ambition d'y réaliser plus de 80% de son chiffre d'affaires à l'horizon 2023.UBS a confirmé son opinion d'Achat et son objectif de cours de 97 euros sur Arkema dans le sillage de cette annonce. Le broker estime que cette cession constitue une nouvelle étape dans la réduction de l'exposition du groupe aux fluctuations des matières premières.Si l'analyste pense que le groupe français ne parviendra pas à atteindre son objectif de 80% de ventes dans les spécialités en 2023 (il penche pour 75%), il juge que le marché sous-estime son potentiel de croissance des résultats et du free cash flow.