Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans un contexte de crise du Covid-19, Arkema a décidé de réduire sa proposition de dividende au titre de l’exercice 2019 à 2,20 euros par action, soit une diminution de 12% par rapport au niveau de l’an dernier et d’environ 20% par rapport au montant initialement annoncé. Le groupe chimique a fait part de son intention, lorsqu‘un retour à la normale prendra forme et que les conditions seront réunies, de restituer cette différence aux actionnaires sous une forme restant à définir.La date de détachement du dividende (25 mai 2020) et la date de mise en paiement (à compter du 27 mai 2020) demeurent inchangées.En parallèle, Arkema a réaffirmé sa confiance dans sa capacité à bien résister à la crise économique liée au Covid-19 malgré la baisse significative de la demande mondiale attendue au 2ème trimestre. Il dit s'adapter aux impératifs de court terme en ajustant ses coûts et investissements, et en contrôlant strictement son besoin en fonds de roulement.Enfin, Arkema précise qu'il n'a pas l'intention de recourir aux dispositifs exceptionnels de soutien en trésorerie mis à disposition par l'Etat français et qu'il n'a pas fait appel au dispositif français de chômage partiel.