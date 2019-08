ARKEMA : vise toujours en 2019 un Ebitda comparable à 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Arkema a levé le voile jeudi sur ses résultats du deuxième trimestre 2019. Le groupe chimique français a affiché un bénéfice net (part du groupe) de 176 millions d'euros sur la période (-19,6% sur un an) et un Ebitda de 407 millions d'euros (-5,3%). Il en découle une marge de 18,1%, contre 18,9% un an plus tôt. Enfin, le chiffre d'affaires a légèrement reculé de 0,7% à 2,27 milliards d’euros." Au deuxième trimestre, Arkema continue de démontrer sa résilience dans un environnement qui reste volatil et complexe marqué par la faiblesse de certains marchés ", a commmenté Thierry Le Hénaff, le PDG du groupe." Tout en restant attentif aux évolutions de l'environnement macro-économique ", Arkema dit confirmer son ambition de consolider sa performance financière à de hauts niveaux et de réaliser, en 2019 (en intégrant la nouvelle norme IFRS 16), un Ebitda comparable au niveau record de 2018.