Arkema : Amendement au Document d'enregistrement universel 2019

2. PROFIL, AMBITION ET STRATEGIE

2.1 Ambition et Stratégie

Depuis son introduction en Bourse, en mai 2006, Arkema a effectué une transformation en profondeur de son profil, en renforçant sa compétitivité, en faisant évoluer considérablement son portefeuille de métiers à travers de nombreuses acquisitions et cessions, en rééquilibrant son empreinte géographique et en investissant dans l'innovation au service des grandes tendances du développement durable.

Convaincu que la demande en matériaux innovants et durables ne cessera de croître pour répondre aux nouveaux besoins sociétaux notamment liés au développement de la mobilité, à la prise de conscience environnementale et à l'urbanisation croissante, le Groupe a développé une expertise unique dans les matériaux autour des fonctionnalités d'adhésion et de collage, de substitution par des matériaux plus légers ou bio-sourcés, de revêtement et protection. L'association de ces trois compétences au sein d'un même acteur de la chimie est unique et permet à Arkema de bénéficier de fortes synergies en matière d'innovation, de développements commerciaux et de savoir-faire industriels.

Le 2 avril 2020, à l'occasion d'une réunion investisseurs, Arkema a annoncé qu'il lançait une nouvelle étape de transformation s'articulant autour de ces compétences. Elles sont désormais regroupées en trois segments cohérents et complémentaires que sont les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, qui représentaient près de 80% du chiffre d'affaires du Groupe en 2019 et constituent la plateforme des Matériaux de Spécialités sur laquelle repose la vision long terme de l'entreprise. Au cours des cinq prochaines années (2020-2024), le Groupe concentrera ses efforts et son développement sur cette plateforme en ligne avec son ambition de devenir un leader mondial des Matériaux de Spécialités offrant les solutions les plus innovantes et durables pour relever les défis actuels et futurs de ses clients.

A cette plateforme s'ajoutent les activités de chimie intermédiaire, au caractère plus cyclique, regroupant les activités PMMA, Gaz Fluorés et Acryliques Asie, dont la part sera progressivement réduite et pour lesquelles le Groupe mettra en œuvre des stratégies différenciées. En particulier, le Groupe a engagé une réflexion de cession du PMMA, examinera différentes options pour réduire son exposition aux applications les plus émissives de ses gaz fluorés, et rééquilibrera ses activités Acryliques Asie entre l'amont et l'aval.

En 2024, Arkema a pour ambition de devenir un pur acteur des Matériaux de Spécialités, avec un portefeuille résilient et simplifié, caractérisé par une rentabilité élevée et une forte génération de cash. Arkema vise ainsi d'atteindre un chiffre d'affaires compris entre 10 et 11 milliards d'euros et une marge d'EBITDA d'environ 17% contre 15,8% aujourd'hui pour les Matériaux de Spécialités. Pour mener à bien cette nouvelle étape de son développement, le Groupe entend s'appuyer sur ses nombreux projets d'innovation et ses investissements dans des projets majeurs comme l'expansion de ses polyamides de spécialités en Asie qui contribueront par exemple à répondre aux défis de l'allègement des matériaux, de l'impression 3D, des nouvelles énergies ou de l'efficacité énergétique des bâtiments. Arkema entend également participer activement à la consolidation du marché des adhésifs.

Dans un mode en profonde mutation, l'innovation, la responsabilité sociétale d'entreprise et l'excellence commerciale restent plus que jamais au cœur de la stratégie du Groupe.

Arkema conservera en outre une discipline financière stricte, avec, à l'horizon 2024, un ratio de dette nette (y compris dette hybride) sur EBITDA ne dépassant pas 2 et un retour sur capitaux employés (ROCE) supérieur à 10%.

Sur la période 2020-2024, la génération de trésorerie du Groupe devrait encore progresser par rapport

la période précédente 2015-2019. En maintenant le ratio de dette nette (y compris dette hybride) sur EBITDA au niveau de fin 2019, elle devrait permettre de financer les projets majeurs de développement organiques et les opérations de gestion de portefeuille, et de rémunérer les actionnaires avec un objectif de porter progressivement le taux de distribution du dividende à environ 40% à l'horizon 2024. Elle devrait permettre également des opérations ponctuelles de rachat d'actions dans des conditions de marché favorables.

Les objectifs 2024 exposés dans ce document constituent notre meilleure estimation à ce stade. Leur réalisation dépendra de la durée et des impacts économiques long terme de la crise du Covid-19.

