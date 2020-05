Arkema : Assemblée générale mixte des actionnaires d'Arkema du 19 mai 2020

Regulatory News:

L’Assemblée générale mixte des actionnaires d’Arkema (Paris:AKE) s’est réunie le 19 mai 2020, au siège social de la Société, à Colombes, sous la présidence de M. Thierry Le Hénaff, Président-directeur général.

Exceptionnellement, en raison de la pandémie de Covid-19 et des mesures sanitaires prises par le gouvernement, l’Assemblée générale s’est tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et a été retransmise, en direct sur le site internet de la Société : www.arkema.com. Autour du Président, le bureau était réuni avec un secrétaire et deux scrutateurs désignés parmi les actionnaires par le Conseil d’administration.

Réunissant un quorum de 68,01 % dans les conditions exceptionnelles rappelées ci-dessus, les actionnaires ont approuvé l’ensemble des résolutions agréées par le Conseil d’administration parmi lesquelles :

l’approbation des comptes de l’exercice 2019 et la distribution d’un dividende de 2,20 euros par action qui sera mis en paiement à compter du 27 mai 2020 ;

le renouvellement du mandat d’administrateur de M. Thierry Le Hénaff, Président-directeur général, pour une durée de quatre ans ;

la politique de rémunération du Président-directeur général ainsi que les éléments de rémunération qui lui ont été versés au cours ou attribués au titre de 2019 ;

la politique de rémunération des administrateurs, hors Président-directeur général, et les informations relatives à la rémunération 2019 des mandataires sociaux ;

plusieurs autorisations financières ; et

l’approbation de l’harmonisation des statuts de la Société avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le Conseil d’administration qui s’est tenu à l’issue de l’Assemblée générale a décidé de reconduire M. Thierry Le Hénaff dans ses fonctions de Président-directeur général pour la durée de son mandat d’administrateur.

Cette Assemblée générale a été l’occasion de revenir sur les réalisations et annonces qui ont marqué l’année 2019, sur les avancées en matière d’innovation, sur la performance financière de haut niveau d’Arkema en 2019 ainsi que sur l’impact de la pandémie de Covid-19 depuis le début de l’année 2020 et sur les mesures mises en place par le Groupe pour y faire face. Elle a également été l’occasion de présenter la feuille de route et les objectifs à horizon 2024 dans le cadre de la stratégie long terme d’Arkema. Aussi, Mme. Virginie Delcroix, Directrice du Développement Durable, est revenue sur l’engagement d’Arkema en matière de RSE et sur les objectifs climat et environnement ambitieux définis par le Groupe à l’horizon 2030. Enfin, M. Thierry Morin, Président du Comité de nomination, des rémunérations et de la gouvernance a présenté les évolutions récentes de la Société en matière de gouvernance et de rémunération avec la poursuite de l’intégration des meilleures pratiques dans ces domaines.

Les résultats complets des votes et la retransmission de l’intégralité de l’Assemblée générale seront disponibles dans les prochains jours sur le site internet de la Société www.arkema.com.

Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d’un portefeuille de technologies de premier rang pour répondre à l’accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec l’ambition de devenir en 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd’hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 80% du CA du Groupe, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d’un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l’accès à l’eau, du recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 8,7 milliards d’euros en 2019 et est présent dans près de 55 pays avec 20 500 collaborateurs. www.arkema.com

