Arkema : Evolution du Comité Exécutif et de l'organisation du Groupe

Thierry Le Hénaff fait évoluer le Comité Exécutif d’Arkema (Paris:AKE), avec notamment une représentation plus large et diversifiée des lignes de Business, afin de poursuivre l’adaptation du Groupe aux enjeux du monde d’aujourd’hui et de demain.

Ainsi, à compter de ce jour,

- Marc Schuller est nommé Chief Operating Officer (COO) d’Arkema, reportant à Thierry Le Hénaff.

Il supervise les activités Coating Solutions, Spécialités Industrielles et Matériaux Avancés.

Par ailleurs, la région Amérique du Nord, les achats matières premières et énergie, et l’excellence commerciale lui sont rattachés.

- trois nouveaux membres, Marie-Pierre Chevallier, Richard Jenkins, Erwoan Pezron seront promus au Comex à compter du 4 mai 2020, et reporteront à Marc Schuller. Leurs responsabilités business seront détaillées à cette date. Richard Jenkins sera basé à Cary, NC, USA.

Au-delà de cette évolution, les autres membres du Comex reportant à Thierry Le Hénaff sont :

Bernard Boyer , Directeur Général Stratégie

, Directeur Général Stratégie Vincent Legros , Directeur Général Bostik

, Directeur Général Bostik Luc Benoit-Cattin , Directeur Général Industrie et RSE

, Directeur Général Industrie et RSE Marie José Donsion , Directeur Général Finance

, Directeur Général Finance Thierry Parmentier, Directeur Général Ressources Humaines et Communication

Thierry Le Hénaff continuera à superviser la R&D du Groupe, placée sous la responsabilité de Christian Collette, Chief Technical Officer (CTO) d’Arkema.

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 8,7 milliards d’euros en 2019. Porté par l’énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 55 pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique, l’allègement et le design des matériaux, la performance et l’isolation de l’habitat, avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200303005415/fr/