Arkema : Renouvellement du mandat d'administrateur de Thierry Le Hénaff

Colombes, le 26 février 2020

Renouvellement du mandat d'administrateur de Thierry Le Hénaff

Dans la perspective de la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 19 mai 2020, le Conseil d'administration d'Arkema, réuni ce jour, a décidé, à l'unanimité, de proposer le renouvellement du mandat d'administrateur de M. Thierry Le Hénaff, pour une durée de quatre ans.

Sous réserve que l'Assemblée générale renouvelle son mandat d'administrateur, le Conseil d'Administration a l'intention de nommer à nouveau M. Thierry Le Hénaff, dans ses fonctions de Président du Conseil d'administration et Directeur général d'Arkema.

Fort de l'évolution du Groupe et de sa performance au cours du dernier mandat, cette décision traduit une nouvelle fois la confiance du Conseil d'administration en Thierry Le Hénaff pour continuer à mener à bien le développement du Groupe.

Je suis très honoré de la confiance que le Conseil d'administration m'accorde à nouveau. Si les actionnaires le décident, c'est avec une grande fierté que je continuerai à diriger Arkema, fort de l'engagement constant et le soutien des collaborateurs du Groupe, dans le cadre d'un projet ambitieux en termes de création de valeur pour nos actionnaires et l'ensemble des parties prenantes et exigeant en matière de responsabilité sociétale d'entreprise » a déclaré M. Thierry Le Hénaff.

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d'activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 8,8 milliards d'euros en 2018. Porté par l'énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 55 pays. Le Groupe cultive l'interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies nouvelles, la gestion de l'eau, les solutions pour l'électronique, l'allègement et le design des matériaux, la performance et l'isolation de l'habitat, avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com

CONTACTS INVESTISSEURS Béatrice Zilm +33 1 49 00 75 58 beatrice.zilm@arkema.com Arié Taïeb +33 1 49 00 72 07 arie.taieb@arkema.com Peter Farren +33 1 49 00 73 12 peter.farren@arkema.com Caroline Chung +33 1 49 00 74 37 caroline.chung@arkema.com CONTACT PRESSE Gilles Galinier +33 1 49 00 70 07 gilles.galinier@arkema.com Véronique Obrecht +33 1 49 00 88 41 veronique.obrecht@arkema.com