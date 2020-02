Arkema : Résultats 2019 0 27/02/2020 | 07:01 Envoyer par e-mail :

En 2019, Arkema réalise une performance financière de haut niveau portée par les activités de spécialités dans un environnement économique qui s'est progressivement dégradé. Le Groupe a généré un niveau record de trésorerie tout en maintenant un niveau ambitieux d'investissements pour sa croissance future Chiffre d'affaires à 8,7 Mds€ , proche du niveau de l'an dernier (8,8 Mds€)

à , proche du niveau de l’an dernier (8,8 Mds€) EBITDA de 1 457 M€ , comparable (- 1,2 %) au niveau record de 2018 et marge d’EBITDA de 16,7 % , stable à des niveaux élevés

de , comparable (- 1,2 %) au niveau record de 2018 et de , stable à des niveaux élevés EBITDA du 4T en croissance de 3 % à 295 M€

du 4T en croissance de à Résultat net courant à 625 M€ , soit 8,20 euros par action

à , soit par action Flux de trésorerie libre en forte croissance à 667 M€ , soit un excellent taux de conversion d’EBITDA en cash de 52 % (38 % en 2018)

en forte croissance à , soit un excellent taux de conversion d’EBITDA en cash de 52 % (38 % en 2018) Dette nette (hors hybride) bien maîtrisée à 1,6 Md€ , soit 1,1x l’EBITDA 2019

(hors hybride) bien maîtrisée à , soit 1,1x l’EBITDA 2019 Poursuite de la croissance du dividende, proposé à 2,70 euros par action, en hausse de 8 %, reflétant la forte confiance de l’entreprise et le potentiel dans sa stratégie long-terme Regulatory News: Le Conseil d’administration d’Arkema (Paris:AKE), réuni le 26 février 2020, a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour l’exercice 2019. Commentant ces résultats, Thierry Le Hénaff, Président-directeur général, a souligné les points suivants : « Après une année 2018 record, l’année 2019 s’est déroulée dans un climat économique plus difficile, marqué par le recul de certains marchés comme l’automobile et l’électronique et un manque de visibilité général. Dans ce contexte, la performance du Groupe se maintient à des niveaux élevés et sa résilience, encore au dernier trimestre, se démarque favorablement de la moyenne du secteur. Je remercie chaleureusement l’ensemble de nos collaborateurs pour leurs efforts au quotidien et leur engagement continu. Au-delà de cette très bonne tenue du résultat, la société a poursuivi sa stratégie de renforcement des métiers de spécialités (1) par des acquisitions ciblées de qualité, l’ajout de capacités sur des produits à forte valeur ajoutée et l’accélération de l’innovation sur les Matériaux Haute Performance. Le Groupe vient également de définir un nouveau plan climat ambitieux pour contenir le réchauffement climatique nettement en dessous de 2°C. » PERSPECTIVES 2020 En 2020, dans un environnement économique qui devrait rester volatil, Arkema vise un niveau d’EBITDA comparable à celui de l’an dernier hors impact du Covid-19. Sur l’ensemble de l’année, les résultats du Groupe seront soutenus par une croissance attendue de l’EBITDA de Bostik d’environ 10 %, tandis que les Matériaux Avancés devraient être stables et les Gaz Fluorés en retrait. La répartition entre les deux semestres devrait être plus équilibrée que l’an passé. L’évolution du Covid-19 reste incertaine à ce stade. A fin février, son impact sur l’EBITDA du Groupe est estimé à environ 20 millions d’euros. _______________ 1 Le Groupe distingue d’une part les activités de chimie intermédiaire correspondant aux Business Lines PMMA, Fluorés et Acryliques et d’autre part les activités de spécialités CHIFFRES-CLÉS 2019 (En millions d'euros) 2019 2018 Variation Chiffre d'affaires 8 738 8 816 -0.9% EBITDA 1 457 1 474 -1.2% Marge d'EBITDA 16.7% 16.7% Résultat d'exploitation courant (REBIT) 926 1 026 -9.7% Marge de REBIT 10.6% 11.6% Résultat net courant 625 725 -13.8% Résultat net courant par action (en €) 8.20 9.51 -13.8% Flux de trésorerie libre 667 499 Dette nette (au 31 décembre) 1 631 1,006 Depuis le 1er janvier 2019, le Groupe applique la norme IFRS 16 « Contrats de location ». Les éléments du compte de résultat, du bilan et du tableau des flux de trésorerie de l’exercice 2019 incluent ces impacts qui sont détaillés dans les comptes du Groupe en annexe de ce document. Les chiffres 2018 n’ont fait l’objet d’aucun retraitement. ACTIVITÉ SUR 2019 A 8 738 millions d’euros, le chiffre d’affaires recule de 0,9 % par rapport à 2018, dans un contexte macro-économique incertain, moins porteur que l’an dernier, et un environnement géopolitique tendu marqué notamment par des conflits commerciaux. L’effet périmètre de + 1,8 % correspond essentiellement à l’acquisition d’ArrMaz au sein du pôle Matériaux Haute Performance. Bien que positif dans les Matériaux Haute Performance (+ 3,6 %), l’effet prix s’établit à - 2,3 % pour le Groupe, du fait de la forte baisse du propylène dans les Coating Solutions et des conditions de marché difficiles dans les Gaz Fluorés. Les volumes sont en baisse de 2,4 % sur l’année, avec notamment une demande en fort retrait dans les Matériaux Haute Performance dans les secteurs du transport, du pétrole et gaz et de l’électronique grand public qui masque la croissance soutenue de segments de niche comme les batteries ou l’impression 3D. L’effet de change de + 2,0 % résulte essentiellement de l’appréciation du dollar US par rapport à l’euro. En 2019, le Groupe a poursuivi le rééquilibrage géographique de son activité. L’Europe a ainsi représenté 36 % des ventes, l’Amérique du Nord 32 %, tout comme l’Asie et le reste du monde. Comparable au record historique atteint en 2018, l’EBITDA de l’année s’élève à 1 457 millions d’euros dans un environnement dégradé, témoignant ainsi de la qualité du portefeuille du Groupe. Cette performance est tirée par la forte croissance des résultats des activités de spécialités (72 % du chiffre d’affaires du Groupe) grâce notamment à la belle progression de Bostik et de la Thiochimie, les bénéfices tirés de nos innovations et partenariats dans les composites, les batteries et la fabrication additive, l’impact favorable de la baisse des matières premières, ainsi que la contribution d’ArrMaz en ligne avec nos attentes. Les activités intermédiaires sont en retrait, impactées en particulier par le fort recul des Gaz Fluorés par rapport à leur performance historiquement élevée de l’an dernier. L’EBITDA intègre aussi un impact positif de 56 millions d’euros lié à l’application de la norme IFRS 16. A 16,7 %, la marge d’EBITDA est stable par rapport au niveau élevé de l’an dernier. Le résultat d’exploitation courant (REBIT) s’établit ainsi à 926 millions d’euros, soit une marge de REBIT de 10,6 %, intégrant des amortissements et dépréciations courants de 531 millions d’euros, en hausse de 83 millions d’euros. Le résultat financier représente une charge de 116 millions d’euros, en hausse de 15 millions d’euros par rapport à 2018. Cet écart est dû principalement à un effet taux défavorable sur la partie de la dette du Groupe convertie en dollars US. Le refinancement en décembre 2019, dans des conditions de marché favorables, de l’obligation senior de 480 millions d’euros arrivant à maturité en avril 2020 devrait se traduire par un gain d’environ 10 millions d’euros sur le résultat financier en 2020. Hors éléments exceptionnels, le taux d’imposition s’élève à 19 % du REBIT, stable par rapport à l’an dernier. En 2020, le taux d’imposition hors éléments exceptionnels devrait s’élever à environ 20 % du REBIT. En conséquence, le résultat net courant s’établit à 625 millions d’euros sur l’année, soit 8,20 euros par action. FLUX DE TRÉSORERIE ET ENDETTEMENT NET AU 31 DÉCEMBRE 2019 En 2019, le flux de trésorerie libre est en forte hausse et atteint 667 millions d’euros contre 499 millions d’euros en 2018, intégrant cette année un flux positif lié au besoin en fonds de roulement qui reflète principalement une gestion stricte et le ralentissement de l’activité dans un contexte de baisse du coût des matières premières. A 13,8 %, le ratio besoin en fonds de roulement sur chiffre d’affaires annuel reste à un excellent niveau au 31 décembre 2019, proche de celui de 2018 (13,4 %). En ligne avec la guidance de l’année, les investissements courants et exceptionnels s’élèvent à 607 millions d’euros, dont 96 millions d’euros d’investissements exceptionnels correspondant essentiellement au doublement de la capacité du site de Kerteh dans la Thiochimie en Malaisie et au projet dans les polyamides de spécialités en Asie. Les investissements courants s’établissent à 511 millions d’euros, proches du niveau de 2018, soit 5,8 % du chiffre d’affaires du Groupe. Les investissements exceptionnels devraient atteindre environ 200 millions d’euros en 2020 avec la montée en puissance du projet dans les polyamides de spécialités à Singapour. Arkema prévoit ainsi d’investir au total environ 700 millions d’euros au titre des investissements courants et exceptionnels. Le taux de conversion de l’EBITDA en cash s’élève à 52 %, dépassant ainsi l’objectif de 35 % du Groupe. Le flux de trésorerie net lié aux opérations de gestion du portefeuille s’élève à - 729 millions d’euros et inclut les acquisitions d’ArrMaz et de Lambson dans les Additifs de Performance, Prochimir dans les Adhésifs ainsi que la prise de participation dans le capital de Carbon® et l’acquisition par Arkema de la participation de Jurong dans Taixing Sunke Chemicals. Le flux de trésorerie provenant du financement s’élève à + 64 millions d’euros en 2019. Il intègre principalement une émission obligataire pour un montant net total de 499 millions d’euros, un coût net global de 38 millions d’euros au titre du refinancement partiel d’obligations hybrides d’un montant nominal de 400 millions d’euros, et le versement d’un dividende de 2,50 euros par action payé au titre de l’exercice 2018 pour un montant total de 190 millions d’euros. Le coût des rachats d’actions s’élève à 34 millions d’euros sur l’année et le paiement des intérêts versés au titre de l’obligation hybride résiduelle de 300 millions d’euros émise en octobre 2014 atteint 15 millions d’euros. A fin décembre 2019, la dette nette s’élève à 1 631 millions d’euros (1 006 millions d’euros au 31 décembre 2018). Elle représente 31 % des fonds propres et 1,1 fois l’EBITDA de l’année. Conformément aux normes IFRS, ces chiffres n’incluent pas les obligations hybrides. En ligne avec la politique de dividende du Groupe, le Conseil d’administration a décidé de proposer à l’assemblée générale du 19 mai 2020 d’augmenter le dividende à 2,70 euros par action, soit une progression de 8 % (2,50 euros au titre de 2018). Le taux de distribution correspondant augmenterait ainsi à 33 % du résultat net courant du Groupe (26 % au titre de 2018). Cette décision témoigne de la confiance du Conseil d’administration dans les perspectives de développement du Groupe et dans la solidité de sa génération de trésorerie. Ce dividende sera intégralement versé en numéraire. Le détachement du coupon est fixé au 25 mai 2020 et la mise en paiement interviendra à compter du 27 mai 2020. ACTIVITÉ DES PÔLES EN 2019 MATÉRIAUX HAUTE PERFORMANCE (47 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE) (En millions d'euros) 2019 2018 Variation Chiffre d'affaires 4 065 3 970 +2.4% EBITDA 654 640 +2.2% Marge d'EBITDA 16.1% 16.1% Résultat d'exploitation courant (REBIT) 468 481 -2.7% Marge de REBIT 11.5% 12.1% Le chiffre d’affaires du pôle Matériaux Haute Performance s’établit à 4 065 millions d’euros, en hausse de 2,4 % par rapport à 2018. Il est porté par un effet prix de + 3,6 %, positif dans toutes les Business Lines du pôle, reflétant principalement les initiatives d’augmentation des prix de vente et d’optimisation du mix produits menées par le Groupe. L’effet périmètre de + 3,5 % est lié essentiellement à l’intégration d’ArrMaz au 1er juillet et dans une moindre mesure aux acquisitions ciblées de Lambson et de Prochimir au 4ème trimestre. Dans un environnement macro-économique dégradé, les volumes sont en baisse de 6,6 %. Ils sont impactés principalement par un net ralentissement dans les secteurs du transport, du pétrole et gaz et de l’électronique grand public et par des ajustements de stocks chez nos clients, masquant une demande soutenue dans les segments des batteries et de l’impression 3D. L’effet de change est de + 1,9 %. L’EBITDA du pôle de 654 millions d’euros est en hausse de 2,2 % par rapport à 2018. Cette progression est tirée par l’impact des hausses de prix, l’évolution du mix produits vers des applications à plus forte valeur ajoutée, la contribution des acquisitions en ligne avec nos attentes, et un environnement matières premières plus favorable. Les Adhésifs réalisent notamment une performance remarquable avec des résultats en hausse de plus de 15 % sur l’année. La marge d’EBITDA du pôle est stable à 16,1 %. Les matériaux avancés résistent bien malgré un contexte de forte baisse des volumes avec une marge proche de 20 %, alors que Bostik affiche une belle progression et atteint une marge d’environ 13 %. SPÉCIALITÉS INDUSTRIELLES (29 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE) (En millions d'euros) 2019 2018 Variation Chiffre d'affaires 2 514 2 699 -6.9% EBITDA 621 675 -8.0% Marge d'EBITDA 24.7% 25.0% Résultat d'exploitation courant (REBIT) 406 497 -18.3% Marge de REBIT 16.1% 18.4% Le chiffre d’affaires du pôle Spécialités Industrielles s’établit à 2 514 millions d’euros, en recul de 6,9 % par rapport à l’an dernier, compte tenu d’un effet prix de - 7,3 % et de volumes en baisse à hauteur de 1,5 %. Par rapport à une base de comparaison élevée en 2018, ces effets reflètent essentiellement des conditions de marché difficiles en 2019 dans les Gaz Fluorés, et, dans une moindre mesure, la normalisation dans la chaîne MAM/PMMA. L’effet de change s’établit à + 1,9 %. À 621 millions d’euros, l’EBITDA du pôle est en retrait par rapport à l’excellente performance de 2018 (675 millions d’euros). Les résultats des Gaz Fluorés sont très fortement pénalisés par les importations illégales de gaz HFC en Europe, pesant sur les prix et les volumes de cette activité. Dans le MAM/PMMA, l’impact de la normalisation des conditions de marché est atténué par la forte intégration dans la chaîne, les bénéfices de notre innovation et l’évolution favorable de certaines matières premières. Sur l’ensemble de l’année, l’EBITDA du pôle sont soutenus par la très bonne performance de la Thiochimie et la progression des Oxygénés. À 24,7 %, la marge d’EBITDA reste très élevée, proche de son niveau de l’an dernier (25,0 %). COATING SOLUTIONS (24 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE) (En millions d'euros) 2019 2018 Variation Chiffre d'affaires 2 133 2 120 +0.6% EBITDA 264 243 +8.6% Marge d'EBITDA 12.4% 11.5% Résultat d'exploitation courant (REBIT) 142 140 +1.4% Marge de REBIT 6.7% 6.6% À 2 133 millions d’euros, le chiffre d’affaires du pôle Coating Solutions progresse de 0,6 % par rapport à l’année dernière. La croissance des volumes de 4,4 % reflète la bonne dynamique dans les monomères acryliques, en particulier aux Etats-Unis suite au démarrage du réacteur d’acide acrylique à Clear Lake et en Asie sur les neuf premiers mois de l’année. L’effet prix de - 7,0 % traduit mécaniquement la baisse du prix du propylène. L’effet périmètre de + 0,7 % correspond à l’acquisition par Arkema de la participation de Jurong dans Taixing Sunke Chemicals, leur co-entreprise de production de monomères acryliques en Chine. L’effet de change est positif à + 2,4 %. L’EBITDA du pôle est en hausse de + 8,6 %, à 264 millions d’euros, tiré essentiellement par l’amélioration des marges unitaires des activités aval dans un environnement favorable des matières premières. Le quatrième trimestre a vu les conditions de marché se dégrader pour les monomères acryliques dans un contexte de faible saisonnalité. Sur l’ensemble de l’année, la marge d’EBITDA progresse à 12,4 % (11,5 % en 2018). CHIFFRES-CLÉS DU 4ÈME TRIMESTRE 2019 (En millions d'euros) 4T 2019 4T 2018 Variation Chiffre d'affaires 2 053 2 207 -7.0% EBITDA 295 287 +2.8% Matériaux Haute Performance 140 125 +12.0% Spécialités Industrielles 133 140 -5.0% Coating Solutions 36 44 -18.2% Marge d'EBITDA 14.4% 13.0% Matériaux Haute Performance 14.1% 12.8% Spécialités Industrielles 22.4% 20.5% Coating Solutions 7.8% 8.2% Amortissements et dépréciations courants (144) (121) +19.0% Résultat d'exploitation courant (REBIT) 151 166 -9.0% Marge de REBIT 7.4% 7.5% Résultat net courant 102 118 -13.6% Résultat net courant par action (en €) 1.33 1.53 -13.1% Résultat net - part du Groupe 75 126 -40.5% À 2 053 millions d’euros, le chiffre d’affaires du Groupe recule de 7,0 % par rapport à l’an dernier, dans un contexte macro-économique difficile où l’incertitude a continué de peser fortement sur la demande. Les volumes en baisse de 5,3 % reflètent la poursuite du ralentissement observé sur les marchés du transport, du pétrole et gaz et de l’électronique grand public, ainsi que, dans le pôle Coating Solutions, la base de comparaison élevée du 4ème trimestre 2018. L’effet prix de - 5,4 % traduit principalement la baisse du prix du propylène pour les monomères acryliques et les conditions de marché encore très difficiles dans les Gaz Fluorés, qui masquent la dynamique de prix toujours positive dans les Matériaux Haute Performance (+ 1,9 %). L’effet périmètre de + 2,4 % correspond essentiellement à l’intégration d’ArrMaz dans la Business Line Additifs de Performance. L’évolution des devises, notamment l’appréciation du dollar US par rapport à l’euro, se traduit par un effet de change de + 1,3 %. Dans cet environnement moins porteur que l’an dernier, le mois de décembre a également été marqué, en France, par un mouvement de grève nationale de grande ampleur lié à la réforme des retraites qui s’est poursuivi en janvier 2020. Dans ce contexte, l’EBITDA du Groupe progresse à 295 millions d’euros (287 millions d’euros au 4T 2018), reflétant la croissance des activités de spécialités et des matières premières plus favorables. La marge d’EBITDA augmente à 14,4 % (13,0 % au 4T 2018). À 991 millions d’euros, le chiffre d’affaires du pôle Matériaux Haute Performance est en hausse de 1,3 %, porté par un effet périmètre de + 5,4 % correspondant à l’intégration d’ArrMaz, Prochimir et Lambson. Malgré une dynamique toujours positive dans les batteries et l’impression 3D, les volumes reculent de 7,6 % du fait d’une demande toujours plus faible dans les secteurs du transport, du pétrole et gaz et de l’électronique grand public et d’ajustements de stocks chez certains de nos clients. L’effet prix de + 1,9 % reflète l’impact de nos actions de prix et l’optimisation du mix produits, en particulier dans les Adhésifs. À 140 millions d’euros, l’EBITDA du pôle progresse par rapport au 4ème trimestre 2018, intégrant l’impact des grèves en France qui reste cependant limité sur le trimestre. Cette performance bénéficie en particulier de la contribution d’ArrMaz et de la progression de Bostik dans la continuité des 9 premiers mois de l’année. Le chiffre d’affaires du pôle Spécialités Industrielles s’établit à 593 millions d’euros, en baisse de 13,2 % par rapport au 4ème trimestre 2018. À taux de change constant, il recule de 14,2 %, compte tenu principalement d’un effet prix de - 10,3 %, lié en grande partie à l’environnement de marché dans les Gaz Fluorés. Cette activité a pesé sur l’EBITDA du pôle qui s’établit à 133 millions d’euros, en baisse de 5,0 % par rapport à l’année dernière, masquant la solide performance des autres Business Lines. A 464 millions d’euros, le chiffre d’affaires du pôle Coating Solutions est en baisse de 13,9 % par rapport au 4ème trimestre 2018. La baisse du propylène pèse fortement sur les prix (effet prix de -12,6 %) tandis que les volumes sont en léger retrait par rapport à une base de comparaison élevée (-2,8 %) dans un contexte de faible saisonnalité marqué également par un mouvement de grève en France débuté en décembre. L’EBITDA s’établit à 36 millions d’euros (44 millions d’euros au 4T 2018), l’amélioration des marges unitaires dans les activités aval n’ayant pas compensé les conditions de marché moins favorables des activités amont. EVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE Arkema a finalisé le 3 janvier 2020 l’acquisition de LIP Bygningsartikler AS (LIP), leader danois des colles carrelage, des systèmes d’étanchéité et des solutions de préparation pour sol, qui réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 30 millions d’euros. Par ailleurs, profitant de conditions de marché favorables, Arkema a procédé le 21 janvier 2020 à une émission d’obligations hybrides à durée indéterminée d’un montant de 300 millions d’euros, assorties d’un coupon de 1,5 % jusqu’à la date de première option de remboursement anticipé au gré du Groupe après 6 ans. En complément de sa précédente opération de refinancement hybride en juin 2019, le Groupe s’offre ainsi la possibilité de refinancer le solde de 300 millions d’euros de ses obligations hybrides à durée indéterminée comportant une première option de remboursement anticipé en octobre 2020 et portant un coupon de 4,75 %. L’épidémie de Covid-19, apparue en janvier 2020 en Chine, a entraîné des perturbations à plusieurs niveaux pour le Groupe. Les restrictions de transport en Chine et la mise en quarantaine du personnel ont impacté les chaînes logistiques. Par ailleurs, la baisse de l’activité a affecté le niveau de la demande de nos clients en Chine et en Europe. L’incertitude persiste quant à l’évolution de l’épidémie et son impact sur les résultats du Groupe au-delà du mois de février. Comme cela a été communiqué, Arkema a prévu un Capital Markets Day le 2 avril 2020 au cours duquel seront présentés aux investisseurs et analystes sa stratégie long terme et ses principaux projets. A ce stade, aucune décision particulière n’a été prise par le Groupe. Les résultats 2019 et les perspectives sont détaillés dans la présentation «Full year 2019 results and outlook » disponible sur le site internet : www.finance.arkema.com Les comptes consolidés au 31 décembre 2019 ont été audités et font l’objet d’un rapport de certification sans réserve émis par les commissaires aux comptes. Ces comptes et le rapport des commissaires aux comptes seront disponibles en mars dans le document d’enregistrement universel mis en ligne sur le site internet de la Société www.finance.arkema.com CALENDRIER FINANCIER 6 mai 2020 Publication des résultats du 1er trimestre 2020 19 mai 2020 Assemblée Générale annuelle des actionnaires 30 juillet 2020 Publication des résultats du 1er semestre 2020 5 novembre 2020 Publication des résultats du 3ème trimestre 2020 Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 8,7 milliards d’euros en 2019. Porté par l’énergie collective de ses 20 500 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 55 pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique, l’allègement et le design des matériaux, la performance et l’isolation de l’habitat, avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com AVERTISSEMENT Les informations publiées dans ce communiqué peuvent comporter des éléments prévisionnels concernant la situation financière, les résultats d’opérations, les activités et la stratégie d’Arkema. Ces prévisions sont fondées sur la vision actuelle et sur des hypothèses de la Direction d’Arkema qui peuvent s’avérer inexactes et sont dépendantes de facteurs de risques tels que l’évolution du coût des matières premières, la variation des taux de change, le rythme de réalisation des programmes de réduction de coûts ou l’évolution des conditions économiques et financières générales. Arkema n’assume aucune responsabilité quant à la mise à jour des prévisions qui serait due à la découverte d’informations nouvelles ou à la survenance d’événements nouveaux ou autres. Des informations supplémentaires relatives aux facteurs pouvant avoir une influence significative sur les résultats financiers d’Arkema sont disponibles dans les documents déposés par Arkema auprès de l’Autorité des marchés financiers. Les bilans, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation des capitaux propres et information sectorielle joints au présent communiqué de presse sont extraits des états financiers consolidés résumés au 31 décembre 2019 arrêtés par le Conseil d'administration d'Arkema en date du 26 février 2020. Les données trimestrielles ne sont pas auditées. L’information par pôle est présentée en conformité avec le système de reporting interne d’Arkema utilisé par la Direction. Les principaux indicateurs alternatifs de performance utilisés par le Groupe sont détaillés dans les tableaux figurant en annexe du communiqué. Le Groupe utilise également, dans le cadre de l’analyse de ses résultats ou de la définition de ses objectifs, la marge de REBIT correspondant au résultat d’exploitation courant (REBIT) exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires. Enfin, dans le cadre de l’analyse de l’évolution de ses résultats et plus particulièrement de son chiffre d’affaires, le Groupe analyse les effets suivants (analyses non auditées) : effet périmètre : l’effet périmètre correspond à l’impact d’un changement de périmètre, que celui-ci résulte d’une acquisition ou d’une cession d’une activité dans son intégralité ou d’une entrée ou d’une sortie en consolidation. Une augmentation ou une fermeture de capacités ne sera pas analysée en tant qu’effet périmètre ;

effet change : l’effet change évoqué ici correspond à l’impact mécanique de la consolidation de comptes en devises autres que l’euro à des taux différents d’une période à l’autre. L’effet change sera appréhendé en appliquant à l’agrégat de la période analysée le taux de la période antérieure ;

effet prix : l’impact des variations des prix de vente moyens est estimé par comparaison entre le prix de vente unitaire net moyen pondéré pour une famille homogène de produits au cours de la période de référence et le prix de vente unitaire net moyen pondéré de la période antérieure, multiplié, dans les deux cas, par les volumes vendus au cours de la période de référence ;

effet volume : l’impact des variations de volumes est estimé en comparant les quantités livrées au cours de la période de référence avec les quantités livrées au cours de la période antérieure, multipliées, dans les deux cas, par les prix de vente unitaires nets moyens pondérés de la période antérieure. Comptes ARKEMA Comptes consolidés à fin décembre 2019 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 4ème trimestre 2019 Fin décembre 2019 4ème trimestre 2018 Fin décembre 2018 (En millions d'euros) (non audité) (audité) (non audité) (audité) Chiffre d'affaires 2,053 8,738 2,207 8,816 Coûts et charges d'exploitation (1,660) (6,837) (1,795) (6,841) Frais de recherche et développement (65) (249) (61) (237) Frais administratifs et commerciaux (196) (773) (194) (747) Autres charges et produits (26) (73) (51) (63) Résultat d'exploitation 106 806 106 928 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence (0) (2) 0 2 Résultat financier (27) (116) (28) (101) Impôts sur le résultat (2) (137) 51 (114) Résultat net 77 551 129 715 Dont résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 2 8 3 8 Dont résultat net - part du Groupe 75 543 126 707 Résultat net par action (en euros) 0.79 6.45 1.21 8.84 Résultat net dilué par action (en euros) 0.78 6.41 1.21 8.82 Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1er janvier 2019, retenant l’approche rétrospective modifiée. Selon cette approche, les informations comparatives 2018 ne sont pas retraitées. ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE 4ème trimestre 2019 Fin décembre 2019 4ème trimestre 2018 Fin décembre 2018 (En millions d'euros) (non audité) (audité) (non audité) (audité) Résultat net 77 551 129 715 Effet des couvertures 8 2 3 1 Autres (1) (1) (6) (7) Impôts différés sur effet des couvertures et autres 1 1 - - Variation des écarts de conversion (39) 36 27 41 Autres éléments recyclables du résultat global (31) 38 24 35 Pertes et gains actuariels 17 (45) (22) (3) Impôts différés sur pertes et gains actuariels (4) 7 4 (1) Autres éléments non recyclables du résultat global 13 (38) (18) (4) Total des produits et charges reconnus directement en capitaux propres (18) 0 6 31 Résultat global 59 551 135 746 Dont résultat global attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 1 8 4 9 Dont résultat global - part du Groupe 58 543 131 737 Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1er janvier 2019, retenant l’approche rétrospective modifiée. Selon cette approche, les informations comparatives 2018 ne sont pas retraitées. INFORMATIONS PAR SECTEURS (audité) 4ème trimestre 2019 (En millions d'euros) Matériaux Haute Performance Spécialités Industrielles Coating Solutions Corporate Total Chiffre d'affaires hors Groupe 991 593 464 5 2,053 Chiffre d'affaires inter pôles 2 27 16 - Chiffre d'affaires total 993 620 480 5 EBITDA 140 133 36 (14) 295 Amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et incorporels (49) (57) (35) (3) (144) Résultat d'exploitation courant (REBIT) 91 76 1 (17) 151 Amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (18) - (1) - (19) Autres charges et produits (14) (9) 0 (3) (26) Résultat d'exploitation 59 67 0 (20) 106 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence (0) (0) - - (0) Investissements incorporels et corporels 104 98 44 8 254 Dont investissements courants 78 77 43 8 206 4ème trimestre 2018 (En millions d'euros) Matériaux Haute Performance Spécialités Industrielles Coating Solutions Corporate Total Chiffre d'affaires hors Groupe 978 683 539 7 2,207 Chiffre d'affaires inter pôles 2 18 16 - Chiffre d'affaires total 980 701 555 7 EBITDA 125 140 44 (22) 287 Amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et incorporels (42) (47) (26) (6) (121) Résultat d'exploitation courant (REBIT) 83 93 18 (28) 166 Amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (9) - - - (9) Autres charges et produits (30) (22) (2) 3 (51) Résultat d'exploitation 44 71 16 (25) 106 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 0 0 - - 0 Investissements incorporels et corporels 89 103 64 14 270 Dont investissements courants 79 75 64 14 232 INFORMATIONS PAR SECTEURS (audité) Fin décembre 2019 (En millions d'euros) Matériaux Haute Performance Spécialités Industrielles Coating Solutions Corporate Total Chiffre d'affaires hors Groupe 4,065 2,514 2,133 26 8,738 Chiffre d'affaires inter pôles 10 139 73 - Chiffre d'affaires total 4,075 2,653 2,206 26 EBITDA 654 621 264 (82) 1,457 Amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et incorporels (186) (215) (122) (8) (531) Résultat d'exploitation courant (REBIT) 468 406 142 (90) 926 Amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (44) - (3) - (47) Autres charges et produits (51) (15) (1) (6) (73) Résultat d'exploitation 373 391 138 (96) 806 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence (0) (2) - - (2) Investissements incorporels et corporels 271 226 119 19 635 Dont investissements courants 205 169 118 19 511 Fin décembre 2018 (En millions d'euros) Matériaux Haute Performance Spécialités Industrielles Coating Solutions Corporate Total Chiffre d'affaires hors Groupe 3,970 2,699 2,120 27 8,816 Chiffre d'affaires inter pôles 10 159 75 - Chiffre d'affaires total 3,980 2,858 2,195 27 EBITDA 640 675 243 (84) 1,474 Amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et incorporels (159) (178) (103) (8) (448) Résultat d'exploitation courant (REBIT) 481 497 140 (92) 1,026 Amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (35) - - - (35) Autres charges et produits (41) (24) (4) 6 (63) Résultat d'exploitation 405 473 136 (86) 928 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 1 1 - - 2 Investissements incorporels et corporels 199 238 117 37 591 Dont investissements courants 168 178 117 37 500 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES 31 décembre 2019 31 décembre 2018 (En millions d'euros) (audité) (audité) Flux de trésorerie d'exploitation Résultat net 551 715 Amortissements et provisions pour dépréciation d'actifs 650 508 Autres provisions et impôts différés (17) (81) (Profits)/Pertes sur cession d'actifs long terme (6) (3) Dividendes moins résultat des sociétés mises en équivalence 5 (1) Variation du besoin en fonds de roulement 92 (130) Autres variations 25 21 Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 1,300 1,029 Flux de trésorerie d'investissement Investissements incorporels et corporels (635) (591) Variation des fournisseurs d'immobilisations (26) 53 Coût d'acquisition des activités, net de la trésorerie acquise (714) (201) Augmentation des Prêts (55) (59) Investissements (1,430) (798) Produits de cession d'actifs incorporels et corporels 13 4 Remboursement de prêts à long terme 55 51 Désinvestissements 68 55 Flux de trésorerie provenant des investissements nets (1,362) (743) Flux de trésorerie de financement Variation de capital et autres fonds propres 3 54 Rachat d'actions propres (34) (53) Emission d'obligations hybrides 399 - Rachat d'obligations hybrides (425) - Dividendes payés aux actionnaires (190) (176) Rémunération versée aux porteurs de titres subordonnés à durée indéterminée (27) (33) Dividendes versés aux minoritaires (5) (4) Augmentation de l'endettement long terme 502 1 Diminution de l'endettement long terme (554) (18) Augmentation/ Diminution de l'endettement court terme 395 (39) Flux de trésorerie provenant du financement 64 (268) Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie 2 18 Incidence variations change et périmètre (36) (15) Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 1,441 1,438 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période 1,407 1,441 Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1er janvier 2019, retenant l’approche rétrospective modifiée. Selon cette approche, les informations comparatives 2018 ne sont pas retraitées. BILAN CONSOLIDE Fin décembre 2019 Fin décembre 2018 (En millions d'euros) (audité) (audité) ACTIF Immobilisations incorporelles, valeur nette 3,392 2,877 Immobilisations corporelles, valeur nette 3,026 2,627 Sociétés mises en équivalence : titres et prêts 33 38 Autres titres de participation 53 33 Actifs d'impôt différé 216 209 Autres actifs non courants 240 243 TOTAL ACTIF NON COURANT 6,960 6,027 Stocks 1,014 1,136 Clients et comptes rattachés 1,204 1,247 Autres créances 184 173 Impôts sur les sociétés - créances 113 80 Autres actifs financiers courants 17 7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,407 1,441 Actifs destinés à être cédés 78 - TOTAL ACTIF COURANT 4,017 4,084 TOTAL ACTIF 10,977 10,111 CAPITAUX PROPRES ET PASSIF Capital 766 766 Primes et réserves 4,340 4,099 Actions auto-détenues (11) (28) Ecarts de conversion 178 142 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE 5,273 4,979 Participations ne donnant pas le contrôle 51 49 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 5,324 5,028 Passifs d'impôt différé 334 268 Provisions pour retraites et avantages du personnel 525 470 Autres provisions et autres passifs non courants 391 433 Emprunts et dettes financières à long terme 2,377 2,246 TOTAL PASSIF NON COURANT 3,627 3,417 Fournisseurs et comptes rattachés 905 1,037 Autres créditeurs et dettes diverses 366 343 Impôts sur les sociétés - dettes 80 78 Autres passifs financiers courants 8 7 Emprunts et dettes financières à court terme 661 201 Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés 6 - TOTAL PASSIF COURANT 2,026 1,666 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 10,977 10,111 Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1er janvier 2019, retenant l’approche rétrospective modifiée. Selon cette approche, les informations comparatives 2018 ne sont pas retraitées. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES (audité) Actions émises Actions propres Capitaux propres part du Groupe Participations ne donnant pas le contrôle Capitaux propres (En millions d'euros) Nombre Montant Primes Obligations hybrides Réserves consolidées Ecarts de conversion Nombre Montant Au 1er janvier 2019 76,581,492 766 1,263 689 2,147 142 (318,998) (28) 4,979 49 5,028 Dividendes payés - - - - (217) - - - (217) (5) (222) Emissions d'actions 42,728 0 3 - - - - - 3 - 3 Rachat d'actions propres - - - - - - (408,621) (34) (34) - (34) Attribution d'actions propres aux salariés - - - - (51) - 596,591 51 - - - Paiements fondés sur des actions - - - - 25 - - - 25 - 25 Emission d'obligations hybrides - - - 399 - - - - 399 - 399 Rachat/remboursement d'obligations hybrides - - - (394) (31) - - - (425) - (425) Autres - - - - - - - - - (1) (1) Transactions avec les actionnaires 42,728 0 3 5 (274) - 187,970 17 (249) (6) (255) Résultat net - - - - 543 - - - 543 8 551 Total des produits et charges reconnus directement en capitaux propres - - - - (36) 36 - - 0 - 0 Résultat global - - - - 507 36 - - 543 8 551 Au 31 décembre 2019 76,624,220 766 1,266 694 2,380 178 (131,028) (11) 5,273 51 5,324 INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE Afin de suivre et d’analyser la performance financière du Groupe et celle de ses différentes activités, la direction du Groupe utilise des indicateurs alternatifs de performance, indicateurs financiers non définis dans les IFRS. Une réconciliation avec les agrégats des états financiers consolidés IFRS est présentée dans cette note. RESULTAT D'EXPLOITATION COURANT (REBIT) ET EBITDA (En millions d'euros) Fin décembre 2019 Fin décembre 2018 4ème trimestre 2019 4ème trimestre 2018 RESULTAT D'EXPLOITATION 806 928 106 106 - Amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (47) (35) (19) (9) - Autres charges et produits (73) (63) (26) (51) RESULTAT D'EXPLOITATION COURANT (REBIT) 926 1,026 151 166 - Amortissements et dépréciation courants des actifs corporels et incorporels (531) (448) (144) (121) EBITDA 1,457 1,474 295 287 Détail des amortissements et dépréciations des actifs corporels et incorporels : (En millions d'euros) Fin décembre 2019 Fin décembre 2018 4ème trimestre 2019 4ème trimestre 2018 Amortissements et dépréciations des actifs corporels et incorporels (650) (508) (181) (153) Dont amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et incorporels (531) (448) (144) (121) Dont amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (47) (35) (19) (9) Dont amortissements et dépréciations en autres charges et produits (72) (25) (18) (23) RESULTAT NET COURANT ET RESULTAT NET COURANT PAR ACTION (En millions d'euros) Fin décembre 2019 Fin décembre 2018 4ème trimestre 2019 4ème trimestre 2018 RESULTAT NET - PART DU GROUPE 543 707 75 126 - Amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (47) (35) (19) (9) - Autres charges et produits (73) (63) (26) (51) - Autres charges et produits attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle - - - - - Impôts sur les amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités 14 8 7 2 - Impôts sur autres charges et produits 24 10 11 6 - Impôts non courants - 62 - 60 RESULTAT NET COURANT 625 725 102 118 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 76,175,660 76,240,868 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires potentielles 76,616,360 76,377,502 Résultat net courant par action (en euros) 8.20 9.51 1.33 1.53 Résultat net courant dilué par action (en euros) 8.16 9.49 1.33 1.53 INVESTISSEMENTS COURANTS (En millions d'euros) Fin décembre 2019 Fin décembre 2018 4ème trimestre 2019 4ème trimestre 2018 INVESTISSEMENTS INCORPORELS ET CORPORELS 635 591 254 270 - Investissements exceptionnels 96 61 28 27 - Investissements liés à des opérations de gestion du portefeuille - 4 - - - Investissements sans impact sur la dette nette 28 26 20 11 INVESTISSEMENTS COURANTS 511 500 206 232 FLUX DE TRESORERIE LIBRE ET TAUX DE CONVERSION DE L'EBITDA EN CASH (En millions d’euros) Fin décembre 2019 Fin décembre 2018 4ème trimestre 2019 4ème trimestre 2018 Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 1,300 1,029 471 418 + Flux de trésorerie provenant des investissements nets (1,362) (743) (295) (174) FLUX DE TRESORERIE NET (62) 286 176 244 - Flux de trésorerie net liés aux opérations de gestion du portefeuille (729) (213) (110) (12) FLUX DE TRESORERIE LIBRE 667 499 286 256 Les flux de trésorerie nets liés aux opérations de gestion du portefeuille correspondent à l’impact des opérations d’acquisition et de cession. (En millions d’euros) Fin décembre 2019 Fin décembre 2018 Flux de trésorerie libre 667 499 - Investissements exceptionnels (96) (61) FLUX DE TRESORERIE LIBRE HORS INVESTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 763 560 EBITDA 1,457 1,474 TAUX DE CONVERSION DE L'EBITDA EN CASH 52.4% 38.0% BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (En millions d’euros) Fin décembre 2019 Fin décembre 2018 Stocks 1,014 1,136 + Créances clients et comptes rattachés 1,204 1,247 + Autres créances y compris impôts sur les sociétés 297 253 + Autres actifs financiers courants 17 7 - Fournisseurs et comptes rattachés 905 1,037 - Autres créditeurs et dettes diverses y compris impôts sur les sociétés 446 421 - Autres passifs financiers courants 8 7 BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 1,173 1,178 CAPITAUX EMPLOYES (En millions d'euros) Fin décembre 2019 Fin décembre 2018 Goodwill, valeur nette 1,917 1,618 + Immobilisations incorporelles (hors goodwill) et corporelles, valeur nette 4,501 3,886 + Titres des sociétés mises en équivalence 33 38 + Autres titres de participation et autres actifs non courants 293 276 + Besoin en fonds de roulement 1,173 1,178 CAPITAUX EMPLOYES 7,917 6,996 DETTE NETTE (En millions d’euros) Fin décembre 2019 Fin décembre 2018 Emprunts et dettes financières à long terme 2,377 2,246 + Emprunts et dettes financières à court terme 661 201 - Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,407 1,441 DETTE NETTE 1,631 1,006 RETOUR SUR CAPITAUX EMPLOYES MOYENS (ROACE) (En millions d'euros) Fin décembre 2019 Fin décembre 2018 Résultat d'exploitation courant (REBIT) 926 1,026 Capitaux employés moyens * 7,457 6,775 ROACE 12.4% 15.1% * Moyenne des capitaux employés en fin d'années N et N-1 IMPACT DE LA NORME IFRS 16 SUR LES PRINCIPAUX IAP Depuis le 1er janvier 2019, Arkema applique la norme IFRS 16 « Contrats de location ». Les impacts de cette norme sur les principaux indicateurs alternatifs de performance utilisés par le Groupe sont décrits ci-dessous. Les chiffres 2018 n'ont fait l'objet d'aucun retraitement. COMPTE DE RESULTAT 4ème trimestre 2019 Fin décembre 2019 EBITDA 14 56 Amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et incorporels (14) (54) Résultat d'exploitation courant (REBIT) 0 2 Résultat d'exploitation 0 2 Résultat financier (1) (4) Résultat net courant (1) (2) Résultat net (1) (2) TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 4ème trimestre 2019 Fin décembre 2019 Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 13 52 Flux de trésorerie libre 13 52 Flux de trésorerie provenant du financement (13) (52) BILAN Fin décembre 2019 Immobilisations corporelles 152 Total actif 152 Emprunts et dettes financières à long terme 110 Emprunts et dettes financières à court terme 44 Dette nette 154 Résultat net (2) Total des capitaux propres et du passif 152 INFORMATION PAR PÔLE D'ACTIVITES Impact IFRS 16 (4ème trimestre 2019) Matériaux Haute Performance Spécialités Industrielles Coating Solutions Corporate EBITDA 5 6 3 0 Amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et incorporels (5) (6) (3) 0 Résultat d'exploitation courant (REBIT) 0 0 0 0 Impact IFRS 16 (Fin décembre 2019) Matériaux Haute Performance Spécialités Industrielles Coating Solutions Corporate EBITDA 18.5 24 11.5 2 Amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et incorporels (18) (23) (11) (2) Résultat d'exploitation courant (REBIT) 0.5 1 0.5 0 Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200226006086/fr/

