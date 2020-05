Arkema : Résultats du 1er trimestre 2020 0 06/05/2020 | 07:01 Envoyer par e-mail :

Covid-19 À l’issue du Conseil d’administration d’Arkema du 5 mai 2020 qui a examiné l’information financière consolidée du Groupe pour le premier trimestre 2020, Thierry Le Hénaff, Président-directeur général, a déclaré : « Face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, notre priorité reste avant tout la santé et la protection des femmes et des hommes du Groupe. Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur engagement et leur réactivité dans cette période qui nécessite d’adapter en permanence nos modes de fonctionnement. La continuité de nos opérations a pu être largement préservée, permettant d’assurer le service de nos clients. La performance financière du premier trimestre, en recul par rapport à l’an dernier, a été marquée sensiblement par les premiers effets de la pandémie, tout en permettant au Groupe de maintenir une structure financière très solide, notamment grâce à la contribution des Matériaux de Spécialités. Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre sera significativement impacté par la forte baisse de la demande mondiale liée à l’ampleur des mesures de confinement des populations mises en place par les gouvernements dans de très nombreux pays. Le Groupe s’adapte à cette situation en mettant en œuvre des mesures fortes d’ajustement de ses coûts et de ses investissements et devrait également bénéficier de la diversification de ses marchés finaux et de son empreinte géographique équilibrée. Fort de ces éléments, tout en étant très attentif à l’évolution du contexte mondial, je suis confiant dans la capacité d’Arkema à bien gérer cette période très complexe et en ressortir avec le bon positionnement pour le futur. Sur ces bases, nous entendons poursuivre la stratégie ambitieuse de transformation présentée au marché le 2 avril dernier, visant à faire d’Arkema un pur acteur des Matériaux de Spécialités à l’horizon 2024 ». Chiffres-clés du 1er trimestre 2020 (En millions d'euros) 1T 2020 1T 2019 Variation Chiffre d'affaires 2 088 2 215 -5,7% EBITDA 300 370 -18,9% Matériaux de Spécialités 256 292 -12,3% Intermédiaires 68 103 -34,0% Corporate -24 -25 Marge d'EBITDA 14,4% 16,7% Résultat d'exploitation courant (REBIT) 160 247 -35,2% Marge de REBIT 7,7% 11,2% Résultat net courant 100 165 -39,4% Résultat net courant par action (en €) 1,31 2,16 -39,4% Flux de trésorerie libre -38 73 Dette nette y compris obligations hybrides 2 481 2 331 au 31 mars au 31 décembre Activité sur le 1er trimestre 2020 Le chiffre d’affaires s’établit à 2 088 millions d’euros, en retrait de 5,7 % par rapport au 1er trimestre 2019. Les volumes sont en recul de 4,8 %, traduisant principalement la contraction de l’économie associée à la crise sanitaire liée au Covid-19 en Asie, puis depuis mi-mars en Europe. Les marchés de l’automobile et du transport, du pétrole & gaz et de l’électronique affichent un ralentissement, impactant plus particulièrement les Matériaux Avancés. La demande reste en revanche soutenue dans les marchés de l’emballage notamment pour les Adhésifs, ceux de la nutrition, et également, dans certaines applications de niche émergentes, clés dans la lutte contre le virus comme la désinfection, le médical ou les parois et masques de protection sur lesquelles Arkema exprime son savoir-faire. L’effet prix s’établit à - 5,1 %, reflétant essentiellement la baisse du propylène dans les Coating Solutions et des conditions de marchés plus difficiles dans les activités de réfrigération. L’intégration d’ArrMaz et des petites acquisitions dans les Matériaux de Spécialités se traduit par un effet périmètre de + 3,4 %. L’effet de change résultant essentiellement de l’appréciation du dollar US par rapport à l’euro est limité (+ 0,8 %). Au premier trimestre 2020, le chiffre d’affaires des Matériaux de Spécialités (1) représente 81% du chiffre d’affaires total du Groupe (79% au 1T 2019). L’EBITDA du Groupe s’élève à 300 millions d’euros (370 millions d’euros au 1T 2019), reflétant principalement l’impact de la baisse de la demande. Outre les conséquences de la crise du Covid-19 estimées à environ 45 millions d’euros, l’EBITDA du trimestre intègre également l’impact négatif des imports illégaux de gaz fluorés pour la réfrigération en Europe qui disparaîtra à partir de juin, et les effets de la grève contre la réforme nationale des retraites en France. Les Adhésifs quant à eux poursuivent leur progression, affichant un EBITDA en hausse de plus de 10%. La marge d’EBITDA du Groupe s’établit à 14,4%, en retrait d’un peu plus de 2 points de pourcentage dans ce contexte d’émergence du Covid-19. Le résultat d’exploitation courant (REBIT) s’élève à 160 millions d’euros. Il intègre des amortissements et dépréciations courants de 140 millions d’euros, en hausse de 17 millions d’euros par rapport au 1er trimestre 2019, du fait essentiellement des démarrages d’unités industrielles en 2019 et de l’intégration des acquisitions. La marge de REBIT s’établit à 7,7 %. Le résultat net courant s’élève à 100 millions d’euros, soit 1,31 euro par action, intégrant une charge d’impôt représentant 21% du résultat d’exploitation courant. Flux de trésorerie et endettement net au 31 mars 2020 Au 1er trimestre 2020, Arkema a généré un flux de trésorerie libre de - 38 millions d’euros (73 millions d’euros au 1er trimestre 2019 et - 25 millions d’euros au 1er trimestre 2018). Dans un environnement marqué par le ralentissement de l’activité, ce flux de trésorerie libre reflète le niveau d’EBITDA inférieur à l’an dernier. Il intègre également l’augmentation saisonnière du besoin en fonds de roulement. Aussi, rapporté au chiffre d’affaires annualisé, le besoin en fonds de roulement représente 16,5 % à fin mars 2020 contre 15,1 % à fin mars 2019. Sur le trimestre, les investissements s’élèvent au total à 92 millions d’euros (109 millions d’euros au 1er trimestre 2019), dont 79 millions d’euros d’investissements courants et 13 millions d’euros au titre des investissements exceptionnels. Dans le contexte sans précédent du Covid-19, le Groupe prévoit de diminuer de 100 millions d’euros le montant initialement prévu pour 2020, tout en préservant les investissements liés à la montée en puissance du projet polyamides à Singapour. Les investissements courants et exceptionnels devraient dès lors s’élever à environ 600 millions d’euros sur l’année, ainsi en baisse significative hors Singapour. À fin mars 2020, la dette nette s’élève à 2,48 milliards d’euros, dont 1,0 milliard d’euros d’obligations hybrides (2,33 milliards d’euros au 31 décembre 2019 dont 700 millions d’euros d’obligations hybrides), représentant une hausse de 150 millions d’euros, qui intègre 95 millions d’euros liés aux opérations d’acquisition. Le ratio dette nette (incluant hybrides) sur EBITDA des douze derniers mois s’établit à 1,8x. Le niveau de liquidité du Groupe reste très solide à 1,5 milliard d’euros à fin mars. Activité des Segments sur le 1er trimestre 2020 Adhésifs (25 % du chiffre d’affaires du Groupe) (En millions d'euros) 1T 2020 1T 2019 Variation Chiffre d'affaires 515 513 +0,4% EBITDA 69 62 +11,3% Marge d'EBITDA 13,4% 12,1% Résultat d'exploitation courant (REBIT) 54 48 +12,5% Marge de REBIT 10,5% 9,4% Le chiffre d’affaires du segment Adhésifs s’établit à 515 millions d’euros, en hausse de 0,4 % par rapport au 1er trimestre 2019. L’effet périmètre de + 3,0 %, lié à l’intégration de Prochimir et de LIP, permet de compenser la baisse des volumes de 3,2 %. Malgré la hausse de la demande dans les marchés de l’emballage et une bonne performance de la construction aux États-Unis et en Asie du Sud-Est, le ralentissement du marché du transport, de certains segments industriels et les premiers impacts du confinement sur la construction en Europe de l’Ouest ont pesé sur l’activité. L’effet prix est de + 0,4 %, reflétant l’optimisation du mix produits menée par le Groupe en 2019. L’effet de change est limité à + 0,2 %. L’EBITDA du segment s’élève à 69 millions d’euros, en hausse de 11,3 % par rapport au 1er trimestre 2019. Cette forte progression, obtenue malgré un impact du Covid-19 d’environ 5 millions d’euros, confirme le bien-fondé de la stratégie d’acquisitions ciblées et d’optimisation du mix produits vers les applications à plus forte valeur ajoutée. Les mesures d’excellence opérationnelle et l’environnement matières premières plus favorable ont également contribué à cette performance. La marge d’EBITDA est en hausse significative à 13,4 % contre 12,1 % l’an dernier. Matériaux Avancés (31 % du chiffre d’affaires du Groupe) (En millions d'euros) 1T 2020 1T 2019 Variation Chiffre d'affaires 652 672 -3,0% EBITDA 122 151 -19,2% Marge d'EBITDA 18,7% 22,5% Résultat d'exploitation courant (REBIT) 61 97 -37,1% Marge de REBIT 9,4% 14,4% Le chiffre d’affaires du segment Matériaux Avancés est de 652 millions d’euros, en léger recul de 3,0 %. Les volumes sont en baisse de 9,9 %, impactés par un environnement dégradé depuis le deuxième semestre 2019 sur certains secteurs, les grèves en France contre la réforme nationale des retraites au mois de janvier et par la crise sanitaire du Covid-19 depuis fin janvier. Le recul est particulièrement marqué dans les secteurs du transport, de l’électronique grand public et du pétrole et gaz, masquant la bonne tenue du marché de la nutrition, les nouveaux développements dans le sport, et les bénéfices de l’innovation dans certaines applications de niche de protection contre le virus. L’effet prix affiche une légère baisse de 1,7 %. L’effet périmètre de + 7,7 % est lié à l’intégration d’ArrMaz. L’effet de change est de + 0,9 %. À 122 millions d’euros, l’EBITDA du segment est en net retrait par rapport à l’an dernier, dans un contexte de forte baisse des volumes, impacté essentiellement par les effets du coronavirus à hauteur d’environ 15 millions d’euros et par les grèves en France proche de 10 millions d’euros. La marge d’EBITDA reste toutefois à un niveau élevé à 18,7 % (22,5 % l’an dernier). Coating Solutions (25 % du chiffre d’affaires du groupe) (En millions d'euros) 1T 2020 1T 2019 Variation Chiffre d'affaires 517 564 -8,3% EBITDA 65 79 -17,7% Marge d'EBITDA 12,6% 14,0% Résultat d'exploitation courant (REBIT) 36 54 -33,3% Marge de REBIT 7,0% 9,6% À 517 millions d’euros, le chiffre d’affaires du segment Coating Solutions affiche un repli de 8,3 % par rapport à l’an dernier, compte tenu d’un effet prix de - 8,3 % lié essentiellement à la baisse du prix du propylène. Les volumes sont en recul de 2,7 %, affichant une belle résistance compte tenu du contexte économique dégradé et de la crise du Covid-19, grâce notamment à la montée en puissance du réacteur de Clear Lake aux Etats-Unis et la bonne tenue des marchés des peintures décoratives, de l’hygiène et du traitement de l’eau. L’intégration de Lambson contribue à hauteur de 1,6 % au chiffre d’affaires du segment, tandis que l’effet de change s’établit à + 1,1 %. À 65 millions d’euros, l’EBITDA du segment Coating Solutions est en retrait de 17,7 % par rapport à la très bonne performance de l’an dernier (79 millions d’euros), impacté principalement par les effets de la crise du Covid-19 estimés à environ 10 millions d’euros et plus marginalement par le mouvement de grève en France. La marge d’EBITDA s’établit à 12,6 % (14,0 % au 1er trimestre 2019). Intermédiaires (19 % du chiffre d’affaires du groupe) (En millions d'euros) 1T 2020 1T 2019 Variation Chiffre d'affaires 397 459 -13,5% EBITDA 68 103 -34,0% Marge d'EBITDA 17,1% 22,4% Résultat d'exploitation courant (REBIT) 35 75 -53,3% Marge de REBIT 8,8% 16,3% À 397 millions d’euros, le chiffre d’affaires du segment Intermédiaires recule de 13,5 % par rapport à l’année dernière, principalement en raison d’un effet prix de - 12,1 %. Cet effet prix traduit principalement les conditions de marché difficiles dans les Gaz Fluorés et la baisse du prix du propylène. La contraction des volumes de - 2,2 % reflète essentiellement les effets du Covid-19 et la contraction observée dans le marché de l’automobile. L’effet de change est limité à + 0,8 %. L’EBITDA du segment de 68 millions d’euros est en net retrait par rapport au niveau très élevé de l’an dernier, en raison de la forte baisse des résultats des Gaz Fluorés liée aux importations illégales de gaz HFC en Europe, des conséquences du Covid-19 en particulier sur les acryliques en Chine estimées à environ 10 millions d’euros, et de l’impact modéré de la normalisation des conditions de marché dans le MAM/PMMA. En conséquence, la marge d’EBITDA s’établit à 17,1 % contre 22,4 % l’année dernière. Faits marquants du premier trimestre 2020 Le 3 janvier 2020, Arkema a finalisé l’acquisition de LIP Bygningsartikler AS (LIP), leader danois des colles carrelage, des systèmes d’étanchéité et des solutions de préparation pour sol, qui réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 30 millions d’euros. Par ailleurs, profitant de conditions de marché favorables, Arkema a procédé le 21 janvier 2020 à une émission d’obligations hybrides à durée indéterminée d’un montant de 300 millions d’euros, assorties d’un coupon de 1,5 % jusqu’à la date de première option de remboursement anticipé au gré du Groupe après 6 ans. En complément de sa précédente opération de refinancement hybride de 400 millions d’euros en juin 2019, le Groupe s’offre ainsi la possibilité de refinancer le solde de 300 millions d’euros de ses obligations hybrides à durée indéterminée comportant une première option de remboursement anticipé en octobre 2020 et portant un coupon de 4,75 %. Arkema a également annoncé, le 25 février 2020, son nouveau plan climat, aligné avec l’Accord de Paris, et s’est fixé l’objectif de réduire ses émissions absolues de gaz à effet de serre de plus de 1,7 million de tonnes en équivalent CO 2 par rapport à 2015. Le Groupe vise ainsi d’atteindre moins de 3 millions de tonnes en 2030, quelle que soit l’augmentation de ses volumes de production, soit une baisse de 38 % sur 15 ans. À cette occasion, Arkema a également décidé de réviser ses objectifs environnementaux, exprimés en EFPI (2), en définissant de nouvelles cibles à horizon 2030. L’ensemble de ces éléments sont détaillés dans la section RSE du site internet d’Arkema (www.arkema.com). Enfin, durant le premier trimestre, Arkema a démarré avec succès l’extension de capacité de son site de Thiochimie à Kerteh en Malaisie, pour accompagner la forte croissance des marchés de la nutrition animale, du raffinage et de la pétrochimie en Asie. Évènements postérieurs à la clôture A l’occasion de la Réunion Investisseurs du 2 avril, Arkema a présenté son ambition de devenir un pur acteur des Matériaux de Spécialités à l’horizon 2024, recentré sur trois métiers cohérents aux perspectives de croissance attractives : les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions. A cette occasion, le Groupe a dévoilé sa feuille de route et ses objectifs à l’horizon 2024. L’ensemble de ces éléments sont détaillés dans la présentation « Strategy Update » et le document « Factsheet – new reporting key figures » qui sont disponibles sur le site internet d’Arkema (www.finance.arkema.com). Dans un communiqué en date du 15 avril, Arkema a annoncé que le Conseil d’administration, dans un souci de solidarité et de responsabilité envers toutes les parties prenantes dans le contexte de la crise du Covid-19, avait décidé de réduire la proposition de dividende faite le 26 février 2020 au titre de l’exercice 2019 à 2,20 euros par action, soit une diminution de 12 % par rapport au niveau de l’an dernier, et proche de 20 % par rapport au montant initialement annoncé (2,70 euros). Le Conseil a également indiqué son intention, lorsqu‘un retour à la normale prendra forme et que les conditions seront réunies, de restituer cette différence aux actionnaires sous une forme restant à définir. La date de détachement du dividende (25 mai 2020) et la date de mise en paiement (à compter du 27 mai 2020) demeurent inchangées. Perspectives 2020 A ce jour, l’épidémie de Covid-19 continue de se propager à travers le monde et l’évolution de la situation, tout comme son impact sur l’économie mondiale restent encore incertains. Dans ce contexte, le Groupe a indiqué que la guidance 2020, communiquée à l’occasion de la publication des résultats 2019, n’était plus pertinente. La demande mondiale devrait fortement ralentir au second trimestre du fait des mesures de confinement de la population mises en place dans les différentes régions du monde et qui affectent de nombreux secteurs de l’économie. Un marché plus particulièrement touché sur ce second trimestre sera celui de la construction en Europe et aux États-Unis, qui impactera plus spécifiquement la performance des segments Adhésifs et Coating Solutions. Tout en restant attentif à l’évolution de la situation, le Groupe s’appuiera sur ses atouts pour gérer au mieux cette période et atténuer les effets de la crise, notamment sa présence géographique équilibrée, la diversité de ses marchés finaux et ses capacités d’innovation, particulièrement dans certaines applications de niche, clés dans la lutte contre le virus comme la désinfection, le médical ou les parois et masques de protection. Au-delà du trimestre en cours, les perspectives d’amélioration de l’environnement économique dépendront de l'évolution de la pandémie, qui reste encore trop incertaine pour établir une estimation suffisamment fiable de l’impact de cette crise sur les résultats d’Arkema en 2020, même si le Groupe s’attend à une amélioration progressive de la demande globale à partir de la mi-année. Afin de limiter l’impact économique de la crise du Covid-19, le Groupe prévoit de réduire en 2020 ses dépenses d’investissement de 100 millions d’euros par rapport au niveau initialement prévu, et ses coûts fixes de 50 millions d’euros par rapport à 2019. Fort de ces initiatives, du positionnement de ses lignes de produits, de son endettement modéré et de son niveau élevé de liquidités, Arkema confirme être très confiant dans sa capacité à faire face à cette crise sans précédent et à être bien positionné quand la reprise se matérialisera. Enfin, le Groupe continue d’avancer sur ses réflexions de développement et d’évolution à long-terme en ligne avec l’ambition, présentée lors du Strategy Update du 2 avril, de devenir un pur acteur des Matériaux de Spécialités à l’horizon 2024. Les résultats du premier trimestre 2020 sont détaillés dans la présentation « First quarter 2020 results » et le document « Factsheet » disponibles sur le site internet : www.finance.arkema.com. Est également mis en ligne le document « New reporting key figures 2019 by quarter » dans lequel sont détaillés les principaux indicateurs financiers 2019 par trimestre, selon la nouvelle structure de reporting telle que présentée lors du Strategy Update du 2 avril 2020. Calendrier financier 19 mai 2020 Assemblée générale mixte des actionnaires, à huis-clos 27 mai 2020 Détachement du coupon 30 juillet 2020 Publication des résultats du 1er semestre 2020 5 novembre 2020 Publication des résultats du 3ème trimestre 2020 Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d’un portefeuille de technologies de premier rang pour répondre à l’accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec l’ambition de devenir en 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd’hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 80% du CA du Groupe, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d’un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l’accès à l’eau, du recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 8,7 milliards d’euros en 2019 et est présent dans près de 55 pays avec 20 500 collaborateurs. www.arkema.com Avertissement Les informations publiées dans ce communiqué peuvent comporter des éléments prévisionnels concernant la situation financière, les résultats d’opérations, les activités et la stratégie d’Arkema. Dans le contexte actuel où l’épidémie du Covid-19 continue de se propager rapidement à travers le monde, et où l’évolution de la situation tout comme l’ampleur de son impact sur l’économie mondiale sont incertains, les hypothèses retenues ainsi que les éléments prévisionnels peuvent s’avérer inexacts. Ces prévisions sont fondées sur la vision actuelle et sur des hypothèses de la Direction d’Arkema qui peuvent s’avérer inexactes et sont dépendantes de facteurs de risques tels que l’évolution du coût des matières premières, la variation des taux de change, le rythme de réalisation des programmes de réduction de coûts, l’évolution de la situation liée au Covid-19 ou l’évolution des conditions économiques et financières générales. Arkema n’assume aucune responsabilité quant à la mise à jour des prévisions qui serait due à la découverte d’informations nouvelles ou à la survenance d’événements nouveaux ou autres. Des informations supplémentaires relatives aux facteurs pouvant avoir une influence significative sur les résultats financiers d’Arkema sont disponibles dans les documents déposés par Arkema auprès de l’Autorité des marchés financiers. Les bilans, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation des capitaux propres et information sectorielle joints au présent communiqué de presse sont extraits de l’information financière consolidée au 31 mars 2020 examinés par le Conseil d'administration d'Arkema en date du 5 mai 2020. Les données trimestrielles ne sont pas auditées. L’information par segment est présentée en conformité avec le système de reporting interne d’Arkema utilisé par la Direction. Les principaux indicateurs alternatifs de performance utilisés par le Groupe sont détaillés dans les tableaux figurant en annexe du communiqué. Le Groupe utilise également, dans le cadre de l’analyse de ses résultats ou de la définition de ses objectifs, la marge d’EBITDA correspondant à l’EBITDA exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires, l’EBITDA étant égal au résultat d’exploitation courant (REBIT) augmenté des dépréciations et amortissements courants des actifs corporels et incorporels, ainsi que la marge de REBIT correspondant au résultat d’exploitation courant (REBIT) exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires. Enfin, dans le cadre de l’analyse de l’évolution de ses résultats et plus particulièrement de son chiffre d’affaires, le Groupe analyse les effets suivants (analyses non auditées) : effet périmètre : l’effet périmètre correspond à l’impact d’un changement de périmètre, que celui-ci résulte d’une acquisition ou d’une cession d’une activité dans son intégralité ou d’une entrée ou d’une sortie en consolidation. Une augmentation ou une fermeture de capacités ne sera pas analysée en tant qu’effet périmètre ;

effet change : l’effet change évoqué ici correspond à l’impact mécanique de la consolidation de comptes en devises autres que l’euro à des taux différents d’une période à l’autre. L’effet change sera appréhendé en appliquant à l’agrégat de la période analysée le taux de la période antérieure ;

effet prix : l’impact des variations des prix de vente moyens est estimé par comparaison entre le prix de vente unitaire net moyen pondéré pour une famille homogène de produits au cours de la période de référence et le prix de vente unitaire net moyen pondéré de la période antérieure, multiplié, dans les deux cas, par les volumes vendus au cours de la période de référence ;

effet volume : l’impact des variations de volumes est estimé en comparant les quantités livrées au cours de la période de référence avec les quantités livrées au cours de la période antérieure, multipliées, dans les deux cas, par les prix de vente unitaires nets moyens pondérés de la période antérieure. 1 Les Matériaux de Spécialités incluent les trois segments suivants : Adhésifs, Matériaux Avancés et Coating Solutions

2Environmental Footprint Performance Indicator Comptes ARKEMA __________________________ Information financière consolidée à fin mars 2020 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 1er trimestre 2020 1er trimestre 2019 (En millions d'euros) (non audité) (non audité) Chiffre d'affaires 2 088 2 215 Coûts et charges d'exploitation (1 672) (1 725) Frais de recherche et développement (64) (62) Frais administratifs et commerciaux (206) (190) Autres charges et produits (14) (12) Résultat d'exploitation 132 226 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence (2) (1) Résultat financier (23) (27) Impôts sur le résultat (28) (49) Résultat net 79 149 Dont résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 1 2 Dont résultat net - part du Groupe 78 147 Résultat net par action (en euros) 1,02 1,93 Résultat net dilué par action (en euros) 1,02 1,92 ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE 1er trimestre 2020 1er trimestre 2019 (En millions d'euros) (non audité) (non audité) Résultat net 79 149 Effet des couvertures (7) (3) Autres - - Impôts différés sur effet des couvertures et autres - - Variation des écarts de conversion 17 51 Autres éléments recyclables du résultat global 10 48 Pertes et gains actuariels (24) 21 Impôts différés sur pertes et gains actuariels 8 (5) Autres éléments non recyclables du résultat global (16) 16 Total des produits et charges reconnus directement en capitaux propres (6) 64 Résultat global 73 213 Dont résultat global attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 2 4 Dont résultat global - part du Groupe 71 209 INFORMATIONS PAR SEGMENT (non audité) 1er trimestre 2020 (En millions d'euros) Adhésifs Matériaux Avancés Coating Solutions Intermédiaires Corporate Total Chiffre d'affaires 515 652 517 397 7 2 088 EBITDA 69 122 65 68 (24) 300 Amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et incorporels (15) (61) (29) (33) (2) (140) Résultat d'exploitation courant (REBIT) 54 61 36 35 (26) 160 Amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (8) (4) (2) - - (14) Autres charges et produits (3) (6) (0) (4) (1) (14) Résultat d'exploitation 43 51 34 31 (27) 132 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence - (2) - 0 - (2) Investissements incorporels et corporels 15 38 14 23 2 92 Dont investissements courants 15 25 14 23 2 79 1er trimestre 2019 * (En millions d'euros) Adhésifs Matériaux Avancés Coating Solutions Intermédiaires Corporate Total Chiffre d'affaires 513 672 564 459 7 2 215 EBITDA 62 151 79 103 (25) 370 Amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et incorporels (14) (54) (25) (28) (2) (123) Résultat d'exploitation courant (REBIT) 48 97 54 75 (27) 247 Amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (8) - (1) - - (9) Autres charges et produits (3) (4) (1) (3) (1) (12) Résultat d'exploitation 37 93 52 72 (28) 226 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence - (2) - 1 - (1) Investissements incorporels et corporels 9 64 22 11 3 109 Dont investissements courants 9 41 22 11 3 86 * Les données 2019 ont été retraitées conformément à la nouvelle structure de reporting annoncée par le Groupe le 2 avril 2020. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES Fin mars 2020 Fin mars 2019 (En millions d'euros) (non audité) (non audité) Flux de trésorerie d'exploitation Résultat net 79 149 Amortissements et provisions pour dépréciation d'actifs 156 172 Autres provisions et impôts différés (7) 7 (Profits)/Pertes sur cession d'actifs long terme - (3) Dividendes moins résultat des sociétés mises en équivalence 2 1 Variation du besoin en fonds de roulement (132) (90) Autres variations 5 6 Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 103 242 Flux de trésorerie d'investissement Investissements incorporels et corporels (92) (109) Variation des fournisseurs d'immobilisations (53) (66) Coût d'acquisition des activités, net de la trésorerie acquise (90) - Augmentation des Prêts (8) (8) Investissements (243) (183) Produits de cession d'actifs incorporels et corporels 1 4 Variation des créances sur cession d'immobilisations - (1) Remboursement de prêts à long terme 6 10 Désinvestissements 7 13 Flux de trésorerie provenant des investissements nets (236) (170) Flux de trésorerie de financement Variation de capital et autres fonds propres - - Rachat d'actions propres 0 (4) Emission d'obligations hybrides 299 - Dividendes payés aux actionnaires - - Dividendes versés aux minoritaires - (1) Augmentation de l'endettement long terme 2 1 Diminution de l'endettement long terme (24) (14) Augmentation/ Diminution de l'endettement court terme 1 36 Flux de trésorerie provenant du financement 278 18 Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie 145 90 Incidence variations change et périmètre 5 (11) Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 1 407 1 441 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période 1 557 1 520 BILAN CONSOLIDE Fin mars 2020 Fin décembre 2019 (En millions d'euros) (non audité) (audité) ACTIF Immobilisations incorporelles, valeur nette 3 472 3 392 Immobilisations corporelles, valeur nette 3 017 3 026 Sociétés mises en équivalence : titres et prêts 32 33 Autres titres de participation 56 53 Actifs d'impôt différé 210 216 Autres actifs non courants 243 240 TOTAL ACTIF NON COURANT 7 030 6 960 Stocks 1 107 1 014 Clients et comptes rattachés 1 352 1 204 Autres créances 202 184 Impôts sur les sociétés - créances 114 113 Autres actifs financiers courants 12 17 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 557 1 407 Actifs destinés à être cédés 76 78 TOTAL ACTIF COURANT 4 420 4 017 TOTAL ACTIF 11 450 10 977 CAPITAUX PROPRES ET PASSIF Capital 766 766 Primes et réserves 4 699 4 340 Actions auto-détenues (11) (11) Ecarts de conversion 195 178 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE 5 649 5 273 Participations ne donnant pas le contrôle 53 51 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 5 702 5 324 Passifs d'impôt différé 330 334 Provisions pour retraites et avantages du personnel 549 525 Autres provisions et autres passifs non courants 387 391 Emprunts et dettes financières à long terme 2 373 2 377 TOTAL PASSIF NON COURANT 3 639 3 627 Fournisseurs et comptes rattachés 952 905 Autres créditeurs et dettes diverses 377 366 Impôts sur les sociétés - dettes 91 80 Autres passifs financiers courants 22 8 Emprunts et dettes financières à court terme 665 661 Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés 2 6 TOTAL PASSIF COURANT 2 109 2 026 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 11 450 10 977 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES (non audité) Actions émises Actions propres Capitaux propres part du Groupe Participations ne donnant pas le contrôle Capitaux propres (En millions d'euros) Nombre Montant Primes Obligations hybrides Réserves consolidées Ecarts de conversion Nombre Montant Au 1er janvier 2020 76 624 220 766 1 266 694 2 380 178 (131 028) (11) 5 273 51 5 324 Dividendes payés - - - - - - - - - - - Emissions d'actions - - - - - - - - - - Rachat d'actions propres - - - - - - (7 000) (0) (0) - (0) Attribution d'actions propres aux salariés - - - - - - - - - - - Paiements fondés sur des actions - - - - 6 - - - 6 - 6 Emission d'obligations hybrides - - - 300 - - - - 300 - 300 Rachat/remboursement d'obligations hybrides - - - - (1) - - - (1) - (1) Autres - - - - - - - - - - - Transactions avec les actionnaires - - 300 5 - (7 000) (0) 305 - 305 Résultat net - - - - 78 - - - 78 1 79 Total des produits et charges reconnus directement en capitaux propres - - - - (24) 17 - - (7) 1 (6) Résultat global - - - - 54 17 - - 71 2 73 Au 31 mars 2020 76 624 220 766 1 266 994 2 439 195 (138 028) (11) 5 649 53 5 702 INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE Afin de suivre et d’analyser la performance financière du Groupe et celle de ses différentes activités, la direction du Groupe utilise des indicateurs alternatifs de performance, indicateurs financiers non définis dans les IFRS. Une réconciliation avec les agrégats des états financiers consolidés IFRS est présentée dans cette note. RESULTAT D'EXPLOITATION COURANT (REBIT) ET EBITDA (En millions d'euros) Fin mars 2020 Fin mars 2019 RESULTAT D'EXPLOITATION 132 226 - Amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (14) (9) - Autres charges et produits (14) (12) RESULTAT D'EXPLOITATION COURANT (REBIT) 160 247 - Amortissements et dépréciation courants des actifs corporels et incorporels (140) (123) EBITDA 300 370 Détail des amortissements et dépréciations des actifs corporels et incorporels : (En millions d'euros) Fin mars 2020 Fin mars 2019 Amortissements et dépréciations des actifs corporels et incorporels (156) (172) Dont amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et incorporels (140) (123) Dont amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (14) (9) Dont amortissements et dépréciations en autres charges et produits (2) (40) RESULTAT NET COURANT ET RESULTAT NET COURANT PAR ACTION (En millions d'euros) Fin mars 2020 Fin mars 2019 RESULTAT NET - PART DU GROUPE 78 147 - Amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (14) (9) - Autres charges et produits (14) (12) - Autres charges et produits attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle - - - Impôts sur les amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités 3 2 - Impôts sur autres charges et produits 3 1 - Impôts non courants - - RESULTAT NET COURANT 100 165 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 76 492 807 76 253 737 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires potentielles 76 658 760 76 594 223 Résultat net courant par action (en euros) 1,31 2,16 Résultat net courant dilué par action (en euros) 1,30 2,15 INVESTISSEMENTS COURANTS (En millions d'euros) Fin mars 2020 Fin mars 2019 INVESTISSEMENTS INCORPORELS ET CORPORELS 92 109 - Investissements exceptionnels 13 18 - Investissements liés à des opérations de gestion du portefeuille - - - Investissements sans impact sur la dette nette 0 5 INVESTISSEMENTS COURANTS 79 86 FLUX DE TRESORERIE LIBRE (En millions d’euros) Fin mars 2020 Fin mars 2019 Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 103 242 + Flux de trésorerie provenant des investissements nets (236) (170) FLUX DE TRESORERIE NET (133) 72 - Flux de trésorerie net liés aux opérations de gestion du portefeuille (95) (1) FLUX DE TRESORERIE LIBRE (38) 73 Les flux de trésorerie nets liés aux opérations de gestion du portefeuille correspondent à l’impact des opérations d’acquisition et de cession. BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (En millions d’euros) Fin mars 2020 Fin décembre 2019 Stocks 1 107 1 014 + Créances clients et comptes rattachés 1 352 1 204 + Autres créances y compris impôts sur les sociétés 316 297 + Autres actifs financiers courants 12 17 - Fournisseurs et comptes rattachés 952 905 - Autres créditeurs et dettes diverses y compris impôts sur les sociétés 468 446 - Autres passifs financiers courants 22 8 BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 1 345 1 173 CAPITAUX EMPLOYES (En millions d'euros) Fin mars 2020 Fin décembre 2019 Goodwill, valeur nette 1 994 1 917 + Immobilisations incorporelles (hors goodwill) et corporelles, valeur nette 4 495 4 501 + Titres des sociétés mises en équivalence 32 33 + Autres titres de participation et autres actifs non courants 299 293 + Besoin en fonds de roulement 1 345 1 173 CAPITAUX EMPLOYES 8 165 7 917 DETTE NETTE (En millions d’euros) Fin mars 2020 Fin décembre 2019 Emprunts et dettes financières à long terme 2 373 2 377 + Emprunts et dettes financières à court terme 665 661 - Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 557 1 407 DETTE NETTE 1 481 1 631 Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200505006122/fr/

