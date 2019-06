Arkema : Sartomer et Massivit 3D se mobilisent et célèbrent les femmes dans le sport dans le cadre de leur partenariat

Un exemple très récent des avantages de la technologie GDP de Massivit 3D, grâce aux solutions avancées de Sartomer, est la réalisation d'un modèle 3D d'une joueuse de football internationale, une première dans le monde. Cette célèbre footballeuse, sélectionnée dans l'Equipe de France, est ambassadrice Arkema. Dans un premier temps, la footballeuse a été scannée pour fournir un modèle haute résolution. Ce modèle a ensuite été imprimé par Deko 3D by Sépia sur l'imprimante Massivit 1800. Le modèle a été réalisé avec le gel unique Dimengel de Massivit 3D, utilisant les résines photoréticulables N3xtDimension® de Sartomer. Le modèle final mesure 1,70m de haut, il a été imprimé en un temps record de 11 heures.

« Nous sommes très heureux de l'évolution de notre partenariat avec Sartomer. Nous sommes convaincus qu'avec leur savoir-faire et leurs compétences, nous serons en mesure de proposer au marché de nouvelles solutions avec des délais d'exécution significativement plus courts, permettant ainsi de nouvelles applications et d'entrer dans de nouveaux marchés. » indique Amir Veresh, Directeur du développement commercial et marketing, Massivit 3D.

« Sartomer fournit à Massivit 3D une assistance « sur mesure » grâce à sa gamme unique et innovante de résines liquides N3xtDimension® qui offre une liberté exceptionnelle de conception et de performances finales. Dans notre Centre d'Excellence d'impression 3D, dédié aux résines photoréticulables, nous soutenons l'innovation dans cette industrie, et nos experts, grâce à la recherche et au développement, créent nos résines de pointe.» déclare Sumeet Jain, Global Business Director pour l'impression 3D à Sartomer.