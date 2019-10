Arkema : a mis en service le site de Mont en France

08/10/2019 | 09:38

Arkema annonce ce matin qu'il a mis en service sa nouvelle ligne de production de poudres polyamides à haute performance (commercialisées sous la marque Orgasol) du site de Mont en France, non loin de Pau.



Le groupe chimique français rappelle qu'il s'agit d'un investissement de l'ordre de 20 millions d'euros. Ainsi, il a augmenté de 50% sa capacité de production de ce composé utilisé dans 'des applications industrielles de niche' comme les revêtements, la santé et la beauté, les composites et l'impression 3D.









