Arkema : a placé avec succès un emprunt obligataire

25/11/2019 | 18:25

Arkema a placé ce jour avec succès une émission obligataire à échéance 10 ans portant un coupon annuel de 0,75 %.



' Cette opération permet au Groupe de refinancer son émission obligataire senior de 480 millions d'euros à 3,85 % arrivant à échéance en avril 2020 en profitant de conditions de marché favorables et s'inscrit dans la politique générale de financement à long terme du Groupe ' indique la direction.



Arkema est noté BBB+ par Standard & Poor's et Baa1 par Moody's (perspectives stables).



