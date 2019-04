Arkema : a renforcé une usine en Chine

11/04/2019 | 10:31

Le groupe Arkema annonce ce jeudi avoir démarré une nouvelle ligne de production sur son site de production de résines liquides photoréticulables situé à Nansha, au sud de Canton en Chine.



Cet équipement représente une extension de la capacité du site de l'ordre de 30%.



'Cette nouvelle ligne sera consacrée à la production de résines liquides innovantes, qui offrent de très hautes performances pour les systèmes de photoréticulation aux UV, LED et EB (Electron Beam) destinés aux applications de pointe de l'électronique où elles sont utilisées pour la fabrication et le design des circuits imprimés et des écrans de smartphones, tablettes ou téléviseurs. Cette ligne produira également les résines uniques N3xtDimension de Sartomer pour le marché en croissance de l'impression 3D', explique Arkema.





