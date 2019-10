Arkema : accroissement de capacités à Changshu

15/10/2019 | 08:37

Arkema annonce son intention d'augmenter d'environ 50% ses capacités du polymère haute performance PVDF destiné au marché batteries lithium-ion pour véhicules électriques sur son site de Changshu, en Chine, afin d'accompagner la forte demande de ce marché.



'Le secteur des batteries continue de profiter d'une croissance forte et durable, grâce essentiellement à l'électrification des voitures', souligne en effet Erwoan Pezron, directeur de la business line polymères techniques d'Arkema.



Le démarrage de cette extension est prévu pour le dernier trimestre de 2020. Ce projet permettra au groupe de chimie français de consolider sa position de leader mondial du PVDF et s'inscrit dans sa politique de fournir localement ses clients mondiaux.



