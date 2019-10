Arkema : acquisitions de Prochimir et Lambson finalisées

02/10/2019 | 07:58

Arkema annonce avoir finalisé, ce 1er octobre, les acquisitions de Prochimir, fabricant de films adhésifs de haute performance, et de Lambson, société spécialisée dans les photoinitiateurs pour résines photoréticulables.



Avec un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros, Prochimir vient compléter la gamme de Bostik en adhésifs industriels. Lambson, avec un chiffre d'affaires d'environ 45 millions, permet à Sartomer de proposer une offre élargie et complémentaire.



'Ces deux acquisitions contribueront à poursuivre le renforcement de la part des activités de spécialités dans le portefeuille du groupe, en ligne avec son ambition long terme d'y réaliser plus de 80% de son chiffre d'affaires', explique le chimiste.



