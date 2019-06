Arkema : au capital d'une start-up pour l'impression 3D

26/06/2019 | 09:14

Le chimiste Arkema annonce ce matin son entrée au capital de la start-up américaine Carbon via un investissement de 20 millions de dollars.



Carbon est présenté comme le 'leader mondial de la fabrication numérique'. Arkema est entré à son capital via sa filiale Sartomer, spécialisée notamment dans les résines pour l'impression 3D, qui travaille avec Carbon depuis 2013.



'Ce partenariat va permettre la mise en production de nouveaux matériaux haute performance et le développement de nouvelles chaînes d'approvisionnement pour les clients et les partenaires de Carbon', indique Arkema.





