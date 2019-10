Arkema : augmente ses capacités de production de polymères fluorés à Changshu, en Chine

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de chimie Arkema a annoncé mardi qu'il augmenterait d'environ 50% ses capacités de production du polymère haute performance PVDF sur son site de Changshu, en Chine, afin d'accompagner la forte demande du marché des batteries lithium-ion pour véhicules électriques.

Le démarrage de cette extension est prévu pour le dernier trimestre de 2020, a indiqué le groupe, en précisant que cet investissement s'inscrivait dans son ambition d'accélérer sa croissance dans les matériaux avancés.

"Le secteur des batteries continue de profiter d'une croissance forte et durable, grâce essentiellement à l'électrification des voitures. Pionnier des liants et revêtements de séparateur haute performance en PVDF, Arkema poursuit ses investissements dans la recherche et le développement et continue d'accompagner activement la croissance de ses clients mondiaux dans le domaine des batteries en Asie et ailleurs dans le monde", a déclaré Erwoan Pezron, directeur de l'activité de polymères techniques d'Arkema, cité dans le communiqué du groupe.

