Arkema : baisse de 11% du résultat net courant trimestriel

30/10/2019 | 07:28

Arkema publie un résultat net courant en baisse de 10,8% à 166 millions d'euros sur le troisième trimestre 2019, soit 2,19 euros par action, et une marge d'EBITDA améliorée de 0,1 point à 17,4%, 'dans un contexte macro-économique plus difficile et incertain'.



À 2.216 millions d'euros, le chiffre d'affaires du chimiste s'inscrit en hausse de 2,3%, avec un effet périmètre de 3,9% lié à l'intégration d'ArrMaz au 1er juillet, et des volumes en progression de 0,7% tirés notamment par les coating solutions.



Restant attentif à l'évolution du contexte macro-économique, Arkema confirme son ambition de consolider sa performance financière à de hauts niveaux et de réaliser, en 2019, un EBITDA comparable au record de 2018.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.