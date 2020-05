Arkema : baisse de 39% du résultat net courant

06/05/2020 | 08:00

Arkema publie pour le premier trimestre 2020 un résultat net courant en baisse de 39,4% à 100 millions d'euros, soit 1,31 euro par action, et une marge d'EBITDA en retrait d'un peu plus de deux points à 14,4%, dans le contexte d'émergence du Covid-19.



Le chiffre d'affaires du groupe de chimie s'établit à 2.088 millions d'euros, en retrait de 5,7% par rapport à l'an dernier, sous l'effet de volumes en recul de 4,8% avec la contraction de l'économie associée à la crise sanitaire.



Afin de limiter l'impact économique de la crise, Arkema prévoit de réduire en 2020 ses dépenses d'investissement de 100 millions d'euros par rapport au niveau initialement prévu, et ses coûts fixes de 50 millions par rapport à 2019.



