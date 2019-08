Arkema: bénéfice net en repli et surplace des ventes au 2e trimestre

Paris (awp/afp) - Le groupe français de chimie de spécialités Arkema a enregistré au deuxième trimestre une baisse de 19,6% sur un an de son bénéfice net, pénalisé par des charges et le surplace de ses ventes dans un contexte économique difficile.

Le bénéfice net du trimestre écoulé s'est élevé à 176 millions d'euros, pénalisé notamment par des charges de restructuration, dépréciations d'actifs et amortissements, a indiqué le groupe jeudi dans un communiqué.

Son chiffre d'affaires, pour sa part, est resté quasiment à l'équilibre sur la période, s'établissant à 2,25 milliards d'euros, en repli de 0,7% sur un an, après une augmentation de 2% au premier trimestre de l'année.

La hausse des prix de vente dans les Matériaux de haute performance et un effet de changes positif lié à l'appréciation du dollar ont ainsi compensé une baisse générale des volumes et le repli des prix dans les autres spécialités, explique Arkema.

Les volumes de vente affichent un repli de 2,4%, mais sur une base de comparaison élevée avec le très bon deuxième trimestre 2018.

Pour autant, le groupe a confirmé mercredi son objectif d'atteindre en 2019 un excédent brut d'exploitation (Ebitda) "comparable au niveau record de 2018", misant sur le démarrage au deuxième semestre de projets industriels en Asie (résines), en France (polymères techniques) et aux Etats-Unis (acryliques).

Néanmoins, "l'environnement macroéconomique devrait rester volatil et complexe, marqué par la poursuite des incertitudes géopolitiques qui pèsent sur le niveau global de la demande et l'évolution des matières premières", avertit Arkema.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires ressort en deçà du consensus établi par l'agence Bloomberg (qui anticipait 2,27 milliards d'euros).

L'Ebitda, indicateur de référence pour le groupe, a atteint 407 millions d'euros au deuxième trimestre, s'affichant en repli de 5,3% sur un an, mais correspondant peu ou prou aux attentes des analystes. La marge d'Ebitda ressort à 18,1% (-0,8 point).

Pour le PDG d'Arkema, Thierry Le Hénaff, cité dans le communiqué, le groupe "continue de démontrer sa résilience dans un environnement volatil et complexe", grâce notamment à "la très solide performance des activités de spécialités», renforcées via plusieurs récentes acquisitions.

Dans le pôle des Matériaux de haute performance (44% du chiffre d'affaires), les ventes reculent de 0,9%, résistant à la faveur aux hausses de prix et d'un effet de changes favorable, malgré une baisse de la demande dans plusieurs secteurs (automobile, électronique, pétrole et gaz).

Les activités de chimie intermédiaire ("spécialités industrielles") sont également en recul de 5,1%, par rapport à une base de comparaison élevée. Le groupe pointe aussi l'impact des "importations illégales de gaz HFC en Europe", qui "pèsent sur les volumes et prix de cette activité".

