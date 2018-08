Arkema : bien orienté après les résultats trimestriels

01/08/2018 | 14:44

Le titre Arkema avance ce mercredi après-midi de +1,4% à la Bourse de Paris, après la publication de résultats trimestriels constituant une 'bonne publication' pour l'analyste Oddo BHF.



L'activité du groupe chimique a de nouveau connu une croissance soutenue au 2e trimestre. Le chiffre d'affaires du groupe chimique a atteint 2,3 milliards d'euros, soit + 3,3% en données publiées et + 6,7% en termes organiques. Soit une performance proche de celle du T1 (+ 7,3%, à périmètres et changes constants).



Parallèlement, l'EBITDA trimestriel a crû de 8% à 430 millions, soit + 12,6% hors effets de changes, améliorant la marge de 18,1 à 18,9%. Arkema a ainsi pu se montrer précis quant à ses prévisions : auparavant, le groupe comptait augmenter son EBITDA entre 2017 et 2018, sans le quantifier. Désormais, il vise une augmentation de l'agrégat d'environ 5%.



'La bonne surprise provient une nouvelle fois des Spécialités Industrielles (EBITDA = +18% à 208 ME vs consensus = 180 ME) dont les 4 business lines sont bien orientées (forte augmentation des prix avec la réglementation en Europe pour les fluorés, un rapport offre/demande toujours favorable dans le PMMA, la qualité des positions dans la thiochimie et les bonnes conditions de marché dans l'eau oxygénée)', retenait ce matin Oddo BHF.



L'analyste a ainsi confirmé sa recommandation Achat, avec un objectif de cours de 128 euros, avant un possible relèvement de ses prévisions de résultats pour Arkema.





