Arkema : cession des polyoléfines fonctionnelles finalisée

02/06/2020 | 09:31

Arkema annonce que la cession de son activité polyoléfines fonctionnelles, cession qui s'inscrit dans sa stratégie de recentrage, a été finalisée le 1er juin, sur la base d'une valeur d'entreprise de 335 millions d'euros.



Avec un chiffre d'affaires d'environ 250 millions d'euros, l'activité cédée rassemble des copolymères et terpolymères d'éthylène pour les marchés de l'emballage alimentaire, de la câblerie, de l'électronique ou du revêtement.



Cette activité, qui emploie une centaine de salariés en France et dispose d'un réseau commercial au niveau international d'une trentaine de personnes, rejoint ainsi SK Global Chemical, filiale du groupe sud-coréen SK.



