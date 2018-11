Arkema : confirme ses perspectives 2018 après un troisième trimestre en nette hausse

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de chimie Arkema a confirmé mardi ses perspectives pour 2018 après une nette hausse de ses résultats au troisième trimestre, le chiffre d'affaires ayant été porté par des hausses de prix malgré une stabilisation des volumes.

Sur les trois mois achevés fin septembre, le bénéfice net part du groupe s'est établi à 174 millions d'euros, contre 142 millions d'euros un an plus tôt, a détaillé Arkema dans un communiqué. Le bénéfice net dit courant, qui exclut certains amortissements du prix d'activités acquises et certaines charges fiscales non courantes, a progressé de 17,7% à 186 millions d'euros, soit 2,44 euros par action, à comparer à 158 millions d'euros et 2,08 euros par action au troisième trimestre 2017.

Au troisième trimestre, le chimiste a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 7,3% à données publiées et de 6,7% à taux de change et périmètre constants, à 2,17 milliards d'euros.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) d'Arkema a progressé de 5,4% à 374 millions d'euros, contre 355 millions d'euros un an plus tôt, reflétant un taux de marge de 17,3% contre 17,6% sur la période correspondante du précédent exercice.

Le pôle matériaux hautes performances a vu son chiffre d'affaires progresser de 3,4% à données publiées et de 2,4% à changes et périmètre constants, pour atteindre 987 millions d'euros. La division spécialités industrielles a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de 8,8% à données publiées et de 8,1% à changes et périmètre constants, pour atteindre 646 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires de la division coating solutions (revêtements) a progressé de 13,8% à données publiées et de 13,7% à changes et périmètre constants, pour atteindre 527 millions d'euros

Les analystes interrogés par FacSet tablaient sur un résultat net de 163,4 millions d'euros, sur un chiffre d'affaires de 2,13 milliards d'euros et sur un Ebitda de 372 millions d'euros.

La dette nette s'établissait à 1,17 milliard d'euros au 30 septembre, contre 1,37 milliard d'euros au 30 juin. Elle représente 0,8 fois l'Ebitda des 12 derniers mois et un taux d'endettement rapporté aux fonds propres de 24%, a précisé le groupe.

"Arkema réalise une très belle performance financière avec une augmentation de son résultat net courant de 18% dans un environnement économique mondial volatil. Dans ce contexte, nous sommes fiers d'annoncer le meilleur troisième trimestre de notre histoire avec un Ebitda de 374 millions d'euros qui progresse encore par rapport à l'excellente performance du troisième trimestre 2017" , a déclaré le PDG d'Arkema, Thierry Le Hénaff, cité dans le communiqué du groupe.

Concernant ses perspectives annuelles, le groupe industriel a confirmé prévoir une progression d'environ 5% ("mid-single digit") de son Ebitda cette année par rapport à 2017, un chiffre annoncé début août alors que le groupe visait auparavant une hausse non chiffré de son excédent brut d'exploitation.

"L'environnement macro-économique devrait rester contrasté, marqué par des dynamiques sensiblement différentes selon les marchés finaux et les régions, des tensions géopolitiques et le coût élevé des matières premières", a rappelé Arkema.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

