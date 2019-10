Arkema : confirme ses perspectives malgré un environnement incertain, l'action bondit

(Actualisation: précisions sur le flux de trésorerie, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Arkema progresse de 4% mercredi, à 94,44 euros, alors que le groupe de chimie a confirmé ses perspectives pour 2019 après une légère amélioration de sa marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) au troisième trimestre, dans un contexte macroéconomique plus difficile et incertain.

"Le troisième trimestre est marqué à la fois par la très belle performance financière du groupe dans un environnement macroéconomique qui reste globalement difficile, et par la poursuite active de la transformation du portefeuille vers les spécialités avec le projet de cession de l'activité Polyoléfines Fonctionnelles, les acquisitions de Prochimir et Lambson, et les expansions de capacités dans les polymères pour l'impression 3D et les batteries", a déclaré le PDG d'Arkema, Thierry Le Hénaff, cité dans le communiqué du groupe.

Sur les trois mois achevés fin septembre, le bénéfice net dit courant, qui exclut certains amortissements du prix d'activités acquises et certaines charges fiscales non courantes, a diminué de 10,8% à 166 millions d'euros, soit 2,19 euros par action, à comparer à 186 millions d'euros et 2,44 euros par action au troisième trimestre 2018.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) d'Arkema a toutefois progressé de 2,9%, à 385 millions d'euros contre 374 millions d'euros un an plus tôt, reflétant un taux de marge de 17,4% contre 17,3% sur la période correspondante du précédent exercice.

Au troisième trimestre, le chimiste a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 2,3% en données publiées, à 2,22 milliards d'euros, intégrant un effet périmètre de +3,9% du fait de l'intégration d'ArrMaz, à compter du 1er juillet, et un effet devises de +2% en raison de l'appréciation du dollar américain par rapport à l'euro.

Le pôle matériaux hautes performances, qui compte pour 48% de l'activité, a vu son chiffre d'affaires progresser de 8,2% en données publiées, pour atteindre 1,07 milliard d'euros.

La division spécialités industrielles (28% de l'activité) a accusé une diminution de son chiffre d'affaires de 6,2%, à 606 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires de la division coating solutions (revêtements) a grappillé 1,5% en données publiées, pour atteindre 535 millions d'euros, profitant notamment de l'acquisition par Arkema de la participation de Jurong dans Taixing Sunke Chemicals.

Les analystes interrogés par Facset tablaient sur un résultat net trimestriel de 148 millions d'euros, sur un Ebitda de 378 millions d'euros et sur un chiffre d'affaires de 2,22 milliards d'euros.

Au troisième trimestre, le flux de trésorerie disponible s'est élevé à 218 millions d'euros. "Cette forte génération de cash permet de faire évoluer notre portefeuille en procédant à des acquisitions", s'est félicité Thierry Le Hénaff lors d'une conférence téléphonique.

La dette nette s'établissait à 1,77 milliard d'euros au 30 septembre, contre 1,31 milliard d'euros à fin juin. Elle représente 1,2 fois l'Ebitda des douze derniers mois et un taux d'endettement rapporté aux fonds propres de 34%, a précisé le groupe.

Concernant ses perspectives, le groupe industriel a confirmé prévoir pour 2019 un Ebitda comparable au niveau record de 2018.

"Dans ce contexte externe moins favorable, la qualité de nos résultats récompense l'engagement et les efforts des équipes d'Arkema. Elle valide la stratégie continue du groupe de recentrage de son portefeuille d'activités. Notamment, les acquisitions réalisées jusqu'à présent sont autant de contributeurs importants à la résilience et la performance du groupe", a commenté Thierry Le Hénaff.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33(0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS D'ARKEMA :

http://www.arkema.com/fr/investisseurs/actualites/

Agefi-Dow Jones The financial newswire